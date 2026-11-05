Sensationelles Comeback in Istanbul: Fenerbahçe bezwingt Liverpool mit 3:2

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Sensationelles Comeback in Istanbul: Fenerbahçe bezwingt Liverpool mit 3:2

Am 4. Spieltag der UEFA Champions League gab es im Istanbuler Şükrü-Saracoğlu-Stadion ein echtes Fußball-Drama und eine Sensation. Der FC Liverpool, einer der Favoriten des Wettbewerbs, musste sich auswärts dem türkischen Klub Fenerbahçe in einer intensiven Partie mit 3:2 geschlagen geben.

Die Gastgeber zeigten große Moral, drehten einen zweimaligen Rückstand und besiegelten am Ende ein historisches Comeback gegen die Merseysider.

Intensiver Kampf in beiden Halbzeiten: Der Spielverlauf

Das Spiel begann von der ersten Minute an mit hohem Tempo und einer offensiven Ausrichtung:

  • Nyonis frühes Tor und Greenwoods Antwort: In der 25. Minute erzielte das junge Talent Trey Nyoni das Führungstor für Liverpool. Doch nur vier Minuten später, in der 29. Minute, glich Mason Greenwood zum 1:1 aus.

  • Isaks Treffer und Brauns erneute Antwort: In der 69. Minute brachte der eingewechselte Alexander Isak die Merseysider erneut in Führung (1:2). Doch in der 73. Minute erzielte Fenerbahçe-Verteidiger Archie Brown ein wichtiges Tor und glich erneut aus.

  • 79. Minute: Vedat Muriqis Siegtreffer: Der erfahrene Stürmer Vedat Muriqi, der ebenfalls eingewechselt wurde, traf in der 79. Minute ins gegnerische Netz und erzielte den entscheidenden Siegtreffer, der das Stadion zum Beben brachte — 3:2.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Wettbewerb: UEFA Champions League, 4. Spieltag;

  • Ergebnis: Fenerbahçe (Türkei) — Liverpool (England) — 3:2;

  • Tore: Greenwood (29.), Brown (73.), Muriqi (79.) — Nyoni (25.), Isak (69.);

  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Müldür, 75.), Škriniar, Pepra, Brown, Guendouzi, Kanté, Yüksek, Greenwood (Aydın, 89.), Kahveci, Lukaku (Muriqi, 63.);

  • Liverpool: Alisson, Gomez (Wirtz, 66.), Jota, van Dijk, Tsimikas (Kerkez, 76.), Mac Allister, Nyoni, Muñoz (Isak, 66.), Szoboszlai, Ngumoha (Gakpo, 66.), Barcola.

Drastische Veränderungen in der Tabelle

Nach diesem wichtigen Sieg erhöhte Fenerbahçe sein Punktekonto auf 5 Zähler und kletterte in der Gesamttabelle auf den 19. Platz und verschaffte sich einen wichtigen Vorteil im Kampf um die Play-off-Plätze.

Liverpool hingegen kassierte die erste Niederlage, bleibt mit 9 Punkten auf dem 5. Platz, erhöht aber das Risiko von Punktverlusten vor den kommenden Spieltagen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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