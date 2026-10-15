Gent – Aarhus: Aufstellungen und Liveticker

64 Gent kontrolliert den Ball und zeigt ein schönes Passspiel zwischen den Spielern.

62 Es gibt einen Wechsel. Magnus Knudsen (Aarhus) macht sich bereit, das Feld zu betreten, während Kristian Arnstad den Platz verlässt.

61 Der Linienrichter zeigt auf die Eckfahne, die Spieler von Gent führen den Eckstoß aus.

60 Tibe De Vlieger (Gent) versucht offenbar, eine gute Ecke in den Strafraum zu schlagen.

59 Tiago Araújo (Gent) spielte einen präzisen Steckpass und zog aus aussichtsreicher Position wuchtig ins untere rechte Eck ab. Mads Hedenstad hatte die Situation voll unter Kontrolle und schnappte sich den Ball mühelos.

59 Matthias Delorge (Gent) wird sich wohl um den Eckstoß kümmern.

58 Der Schiedsrichter zeigte Entschlossenheit und zeigte James Bogere (Aarhus) völlig zu Recht die Gelbe Karte.

54 Ibrahima Cisse (Gent) geht zu hart in den Zweikampf, und Bulat Sariev pfeift das Foul. Es gibt Freistoß für Aarhus, aber aus dieser Distanz werden sie es wohl kaum direkt versuchen.

52 Das Spiel ist unterbrochen. Einer der Gent-Spieler wird wegen rüden Spiels verwarnt.

49 James Gomez (Aarhus) nimmt das Zuspiel an und bringt sich außerhalb des Strafraums in eine Schussposition, aber sein Versuch wird geblockt.

48 Maksim Paskotši (Gent) hätte wissen müssen, dass eine solche Aktion regelwidrig ist. Er ging viel zu unvorsichtig in den Zweikampf, sodass Bulat Sariyev keine andere Wahl blieb, als zu pfeifen.

46 Für Siebe Van Der Heyden (Gent) ist das Spiel vorbei. Mamadou Diallo kommt für die zweite Halbzeit aufs Feld.

46 Halbzeitwechsel. Daniel Leo Gretarsson (Aarhus) ist nicht mehr dabei, für ihn kommt Tobias Mølgaard.

46 Die zweite Halbzeit hat begonnen.

45+3 Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab und die Spieler begeben sich in die Kabinen.

45 2 Minuten Nachspielzeit.

43 Einer der Gent-Spieler hat den Ball im Strafraum mit der Hand berührt, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen!

39 Gent hat die Chance, nach einem Eckball ein Tor zu erzielen.

38 Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne. Es gibt Eckstoß für Gent.

36 Der Ball ist im Aus. Gent führt den Einwurf aus.

34 Ein kluger Kurzpass schuf eine tolle Torchance für Ibrahima Cisse (Gent), aber er vergab sie und schoss den Ball über die Latte.

33 Der Schiedsrichter und sein Assistent haben auf die Eckfahne gezeigt. Gent hat die Möglichkeit, eine gefährliche Chance vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.

32 Der Ball ist im Aus. Gent führt einen Eckstoß aus.

29 Der Ball ist im Aus. Aarhus führt den Einwurf aus.

27 Nach dem Eckball folgte eine hervorragende Flanke in den Strafraum, die den Kopf von Colin Rösler (AGF) fand. Er köpfte Richtung rechten Pfosten, aber ein Verteidiger rettete für den Torhüter und klärte den Ball.

26 Kristian Arnstad (Aarhus) treibt den Ball zur Eckfahne und flankt ihn in den Strafraum.

25 Ibrahima Cissé (Gent) steht im Abseits. Er hatte Platz hinter der Abwehr, ist aber zu früh gestartet.

24 Michel-Ange Balikwisha (Gent) vergibt so eine gute Chance! Er verschafft sich im Strafraum Platz und zieht wuchtig aufs Torwartzentrum ab, aber Mads Hedenstad fängt den Ball sicher ab und bereinigt die Gefahr.

23 Spiel: Gent - Aarhus. Stand: 0-0. Kommentar: Gesamte Torschüsse – 2:0.

21 Mikael Anderson (Aarhus) muss verletzungsbedingt den Platz verlassen. Jacob Poulsen bringt Frederik Emmery ins Spiel.

18 Mikael Anderson (Aarhus) scheint nach dem Foul Schmerzen zu haben. Hoffen多么, er kann weiterspielen.

16 Kristian Arnstad (Aarhus) führt den Eckstoß aus.

15 Michel-Ange Balikwisha (Gent) foult, indem er seinen Gegenspieler festhält und ihn am Ballbesitz hindert.

13 Matthias Delorge (Gent) geht zur Ecke, nachdem ein Abwehrspieler den Ball geklärt hat.

12 Steffen Champé (Aarhus) verursacht durch ein grobes Foul einen Freistoß. Schiedsrichter Bulat Sariyev hat die Situation genau beobachtet.

10 Gent hat großartig reagiert und einen Eckball herausgeholt.

8 Der Ball ist im Aus, Gent führt den Abstoß aus.

5 Das Spiel ist unterbrochen. Callum McCowatt (Aarhus) begeht ein Foul im Zweikampf. Da er seinen Fehler einsieht, protestiert oder gestikuliert er nicht. Gent führt den Freistoß aus.

3 Der Ball ist im Aus. Gent wird den Einwurf ausführen.

1 Die erste Halbzeit dieses Spiels beginnt gleich.

21:47 Gent eröffnet das Spiel.

21:45 Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Es ist Bulat Sariyev.

21:45 Die Startaufstellungen beider Mannschaften sind bereits bekannt und können in den Spieldetails eingesehen werden.