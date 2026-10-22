Aarhus – Egnatia: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Conference League zwischen Aarhus und Egnatia beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Aarhus Startelf: 1. Hansen J., 25. Rosler K., 5. Tingager F., 19. Call E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (Kapitän), 26. Andersen J., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt C., 13. Serra J.
Aarhus Ersatzbank: 31. Beck T., 28. Bogere J., 33. Kallo L., 39. Emmeri F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.
Aarhus Cheftrainer: Poulsen J.
Egnatia Startelf: 98. Dajsinani M., 33. Bitri E., 29. Jago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Lukili K., 6. Aleksi A. (Kapitän), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.
Egnatia Ersatzbank: 24. Ajetovic N., 4. Alijev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.
Egnatia Cheftrainer: Dede N.
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