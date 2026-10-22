Aarhus – Egnatia: Aufstellungen und Liveticker

·3·Sport
Aarhus – Egnatia: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Conference League zwischen Aarhus und Egnatia beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Aarhus Startelf: 1. Hansen J., 25. Rosler K., 5. Tingager F., 19. Call E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (Kapitän), 26. Andersen J., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt C., 13. Serra J.

Aarhus Ersatzbank: 31. Beck T., 28. Bogere J., 33. Kallo L., 39. Emmeri F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.

Aarhus Cheftrainer: Poulsen J.

Egnatia Startelf: 98. Dajsinani M., 33. Bitri E., 29. Jago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Lukili K., 6. Aleksi A. (Kapitän), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.

Egnatia Ersatzbank: 24. Ajetovic N., 4. Alijev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.

Egnatia Cheftrainer: Dede N.

AarhusEgnatiaConference LeagueFußballAufstellungen
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Egnatia – Midtjylland: Aufstellungen und LivetickerEgnatia – Midtjylland: Aufstellungen und Liveticker15 Oktober 20:31Gent – Aarhus: Aufstellungen und LivetickerGent – Aarhus: Aufstellungen und Liveticker15 Oktober 20:33Spektakuläres Comeback in Baku: Sabah fertigt dänischen Klub mit 4:0 abSpektakuläres Comeback in Baku: Sabah fertigt dänischen Klub mit 4:0 ab11 August 23:32Rahmonaliyevs Vorlage hält die Hoffnung am Leben: Sabah verliert in DänemarkRahmonaliyevs Vorlage hält die Hoffnung am Leben: Sabah verliert in Dänemark6 August 06:33Trabzonspor gegen Hearts: Aufstellungen und Live-TickerTrabzonspor gegen Hearts: Aufstellungen und Live-TickerHeute 21:19Pafos gegen Riga FC: Aufstellungen und Live-TickerPafos gegen Riga FC: Aufstellungen und Live-TickerHeute 21:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran