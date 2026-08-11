Aserbaidschans Sabah feierte im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League einen klaren und spektakulären Sieg gegen Aarhus aus Dänemark. Im Heimspiel in Baku erzielten die Gastgeber vier unbeantwortete Treffer und zogen in die Play-offs des prestigeträchtigsten europäischen Klubwettbewerbs ein. Der usbekische talentierte Mittelfeldspieler Umarali Rahmonaliyev spielte in dieser historischen Partie die vollen 90 Minuten.

Nach beiden Spielen (im Hinspiel hatten die Dänen mit 2:1 gewonnen) setzte sich Sabah insgesamt mit 5:2 durch und steht vor dem Einzug in die Ligaphase der UEFA Champions League.

Comeback in Baku und eine Show in der zweiten Halbzeit

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel in Dänemark war von Beginn an zu sehen, dass sich Sabah gründlich auf das Heimspiel vorbereitet hatte. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen und blieb torlos, doch nach der Pause überrollte der Klub aus Baku seinen Gegner völlig.

59. Minute: Simic erzielte das 1:0;

67. Minute: Solvet erhöhte auf 2:0;

78. Minute: Mikels erzielte das dritte Tor und machte das Comeback perfekt — 3:0;

89. Minute: Severina setzte den Schlusspunkt — 4:0.

Umarali Rahmonaliyev agierte im Mittelfeld sehr aktiv, zeigte sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eine hohe taktische Disziplin und leistete einen wertvollen Beitrag zum klaren Sieg seiner Mannschaft.

Vor der Ligaphase der UEFA Champions League: Wer wird der nächste Gegner?

Durch diesen Sieg zog Sabah in die entscheidende Play-off-Runde der UEFA Champions League ein. Der aserbaidschanische Meister trifft nun im Kampf um den Einzug in die Hauptphase der UEFA Champions League auf den Sieger des Duells zwischen Hapoel Be’er Sheva (Israel) und Crvena zvezda (Serbien) .

Das Hinspiel zwischen diesen beiden Mannschaften hatte Hapoel mit 1:0 für sich entschieden.

Rahmonaliyevs erfolgreiche Geschichte bei Sabah

Der 22-jährige Umarali Rahmonaliyev sammelt zunehmend Erfahrung auf europäischen Fußballplätzen. Die wichtigsten Stationen in der Karriere des Absolventen der Bunyodkor-Akademie:

2023: Er wechselte ablösefrei vom Klub Bunyodkor aus Taschkent zum russischen Verein Rubin Kasan;

Januar 2025: Nachdem er bei Rubin nicht genügend Spielpraxis erhalten hatte, wurde er an Sabah ausgeliehen. Später erwarb der Klub aus Baku seine Transferrechte vollständig;

Statistik und Titel: In der vergangenen Saison kam Umarali insgesamt in 34 Spielen in der aserbaidschanischen Liga und im Pokal zum Einsatz, erzielte 6 Tore und bereitete 2 Treffer vor.

Bis heute hat Rahmonaliyev mit Sabah die aserbaidschanische Meisterschaft gewonnen und ist zweifacher aserbaidschanischer Pokalsieger geworden, wodurch er seinen Platz in der Ligaphase und in den europäischen Wettbewerben festigte.

Spielbericht

UEFA Champions League — dritte Qualifikationsrunde (Rückspiel)

Sabah (Aserbaidschan) – Aarhus (Dänemark) — 4:0

(Hinspiel: 1:2. Gesamtergebnis: 5:2)

Tore: Simic (59.), Solvet (67.), Mikels (78.), Severina (89.).

Umarali Rahmonaliyev: Stand in der Startelf und spielte die vollen 90 Minuten.

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