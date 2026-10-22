Braga – Gent: Aufstellungen und Live-Ticker

65 Ibrahima Cissé (Gent) zieht ab, aber der Ball verfehlt das Tor und geht ins Aus.

63 Maksim Paskotci (Gent) zieht aus der Distanz ab, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

63 Ein Auswechselspieler macht sich bereit. Leonardo Da Silva Lopes (Gent) kommt für Matias Delorge in die Partie.

63 Rick De Mil hat sich entschieden, Illarion Goore auszuwechseln, für ihn kommt El Hadji Sek (Gent) ins Spiel.

62 Ricardo Horta (Braga) zieht aus der Distanz ab, aber sein Schuss wird geblockt.

61 Auswechslung. Mario Durgeles kommt für Jovan Milošević (Braga).

61 Gabriel Silva (Braga) zieht aus mittlerer Distanz ab, verfehlt das Tor jedoch deutlich, der Ball fliegt weit über die Latte.

60 Ricardo Horta (Braga) versucht es mit einem Schuss, verfehlt aber das Tor.

60 Pau Víctor (Braga) schießt von außerhalb des Strafrauchs auf die rechte Seite des Tors, aber es ist ein schwacher Versuch und Davy Roef fängt den Ball mühelos ab.

58 Jovan Milošević (Braga) schraubt sich nach einer Ecke höher als sein Gegenspieler, köpft den Ball aber vorbei.

57 Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne. Es gibt Eckstoß für Braga.

55 Gabriel Silva (Braga) zieht außerhalb des Strafraums ab, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

55 Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne, und Braga führt den Eckstoß aus.

53 Pau Víctor (Braga) zieht von außerhalb des Strafraums ab und zielt auf die linke Ecke, aber Davy Roef pariert glänzend.

52 Hillario Gore (Gent) entzieht sich seinem Bewacher und nimmt eine Flanke herunter, aber sein wuchtiger Schuss aus dem Strafraum geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

49 Hillarious Goor (Gent) steht im Abseits!

46 Die Spieler sind nach der Pause auf den Platz zurückgekehrt, die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+3 Siebe Van Der Heyden (Gent) zieht aus der Ferne ab, aber ein Verteidiger reagiert glänzend und blockt den Schuss ab.

45+4 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+3 Christian Burgess (Gent) nimmt einen kurzen Pass im Strafraum an und findet Raum zum Schuss, aber sein Versuch geht deutlich am linken Pfosten vorbei.

45 3 Minuten Nachspielzeit.

41 Rik De Mil muss zu einem Wechsel greifen. Michel-Ange Balikwisha (Gent) kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen, für ihn kommt Laszlo Benes auf den Platz.

40 Nachdem er unsportliches Verhalten gesehen hatte, zeigte Andris Treimanis einem der Ersatzspieler die gelbe Karte. Es handelte sich um Tiago Sá (Braga).

36 Gabriel Silva (Braga) zieht wunderschön ab, der Ball geht Richtung rechten Pfosten, aber der Torwart zeigt eine Glanzparade und verhindert den Einschlag.

34 Der Ball flog hoch, João Moutinho (Braga) konnte ihn nicht kontrollieren, sodass er an seine Hand prallte – der Schiedsrichter pfiff das Foul ab.

33 Braga konnte nach einer Ecke kein Tor erzielen, da Davy Roef (Gent) hochstieg und den Ball fing.

33 Víctor Gómez (Braga) visiert von außerhalb des Strafraums die untere linke Ecke an, aber Davy Rouef pariert glänzend. Ein rundum schönes Spiel! Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball für Braga.

32 Maksim Paskotši (Gent) konnte für dieses harte Einsteigen nichts anderes als Gelb erwarten. Und es ist tatsächlich Gelb. Andris Treimanis zögerte keine Sekunde, sie aus der Tasche zu ziehen.

27 Andris Treimanisches zeigt Adrián Barisić (Braga) die gelbe Karte für ein grobes Foul.

26 Spiel: Braga - Gent. Stand: 1-0. Kommentar: Mathias Delorge (Gent) berührt den Ball mit der Hand und begeht ein Foul.

21 Thiago Araújo (Gent) zieht stramm ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball unter Einsatz seines Lebens.

17 Der Ball wird aus der Abwehr an die Strafraumgrenze geklärt, wo João Moutinho (Braga) direkt abzieht. Leider geht sein Schuss über die Latte.

17 Nach einem Standard von Braga schnappte sich einer der Verteidiger mühelos den Ball.

14 Die Spieler von Gent konnten die Ecke nicht nutzen, und der Verteidiger klärte den Ball.

13 Eine gute Abwehraktion lässt den Eckball für Gent verpuffen.

11 Maksim Paskotši (Gent) zieht aus der Distanz ab, das Leder geht deutlich am linken Pfosten vorbei.

7 Adrian Bašić (Braga) verursacht durch ein Foul einen Freistoß. Schiedsrichter Andris Treimanis hat die Szene genau beobachtet.

6 Braga hatte eine Chance nach einer Ecke, aber der Verteidiger klärte den Ball.

5 Gabriel Silva (Braga) zieht ab, aber sein Schuss wird von einem Abwehrspieler geblockt und geht nicht aufs Tor. Ecke. Eine gute Chance für Braga.

3 Tor! Víctor Gómez (Braga) schiebt den Ball aus kurzer Distanz mühelos zum 1:0 ein. Gorby hat diesen Treffer hervorragend vorbereitet.

1 Die Spieler haben den Rasen betreten und das Spiel beginnt gleich. Gent führt den Anstoß aus.

1 Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel beginnt.

00:00 Das heutige Spiel wird von Andris Treimanis geleitet.

00:00 Die Startaufstellungen für das Spiel zwischen Braga und Gent wurden bekannt gegeben.