Der usbekische Nationalspieler Umarali Rahmonaliyev leistete in der Champions-League-Qualifikation einen entscheidenden Beitrag. Seine Vorlage bewahrte Sabah in einem schwierigen Auswärtsspiel in Dänemark vor einer höheren Niederlage und hielt die Chancen vor dem Rückspiel offen.

Der aserbaidschanische Klub verlor das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen Aarhus mit 1:2. Rahmonaliyev stand in der Startelf, spielte die kompletten 90 Minuten und bereitete das Tor von Velko Simic vor.

Aarhus’ junger Stürmer trifft doppelt

Die Dänen gingen in der 31. Minute in Führung. Aarhus’ 18-jähriger ugandischer Angreifer James Bogere nutzte eine gute Gelegenheit und brachte die Gastgeber nach vorn.

Sabah erhöhte in der zweiten Halbzeit den Druck und suchte den Ausgleich. Doch in der 63. Minute schlug Bogere erneut zu und erzielte sein zweites Tor an diesem Abend sowie den zweiten Treffer seiner Mannschaft.

Der junge Angreifer gilt als eines der vielversprechenden Talente, die sich schnell in Aarhus’ erste Mannschaft gespielt haben. Im Sommer 2026 wurde er dauerhaft in den Profikader befördert.

Rahmonaliyev antwortet innerhalb von drei Minuten

Nach dem zweiten Gegentor wurde Sabahs Lage deutlich schwieriger. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und verkürzten nur drei Minuten später.

In der 66. Minute erreichte Umarali Rahmonaliyev den Rand des gegnerischen Strafraums und spielte einen präzisen Rückpass. Velko Simic schloss die Aktion mit einem platzierten Schuss ab — 2:1.

Das Tor war für Sabah von besonderer Bedeutung. Eine 0:2-Niederlage hätte die Aufgabe im Rückspiel deutlich erschwert. Simics Treffer ließ dem Klub aus Baku vor dem Heimspiel eine realistische Chance.

Ein komplettes Spiel — ein Zeichen des Trainervertrauens

Rahmonaliyev begann die Partie und blieb bis zum Schlusspfiff auf dem Platz. Im Zentrum war er aktiv bei der Ballannahme, der Beschleunigung von Angriffen und der Lösung aus dem Druck des Gegners.

Der 22-jährige Usbeke bleibt einer von Sabahs wichtigsten Mittelfeldspielern in der Champions League. Laut den offiziellen UEFA-Angaben wird er als Spieler mit der Rückennummer 7 geführt.

Die Vorlage war für Rahmonaliyev ein wichtiger Scorerpunkt auf europäischer Bühne. Sein Impuls war vor dem Rückspiel auch psychologisch von großer Bedeutung, da seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt mit zwei Toren zurücklag.

Was ist im Rückspiel erforderlich?

Das entscheidende Duell der beiden Mannschaften findet am 11. August im Stadion von Sabah statt. Laut UEFA-Spielplan werden die Hinspiele der dritten Qualifikationsrunde der Champions League am 4. und 5. August ausgetragen, die Rückspiele am 11. August.

Sabah muss mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um direkt in die nächste Runde einzuziehen. Ein Sieg mit einem Tor Unterschied würde den Gesamtausgleich bedeuten und könnte die Partie in die Verlängerung führen.

Der Klub aus Baku dürfte im Rückspiel von Beginn an die Initiative übernehmen. Ein zu offensiver Auftritt wäre jedoch gefährlich: Aarhus’ schnelle Gegenangriffe zeigten bereits im Spiel in Dänemark ihre Wirkung.

Der Weg in die Champions League ist noch offen

Sabah startete in der Saison 2026/27 in der ersten Qualifikationsrunde in die europäische Spielzeit. Der aserbaidschanische Klub erreichte die dritte Runde nach Erfolgen gegen The New Saints aus Wales und KuPS aus Finnland.

Die Niederlage in Dänemark hat diesen erfolgreichen Lauf nicht beendet. Der Rückstand beträgt nur ein Tor, und das Rückspiel findet im Stadion von Sabah statt.

Das ist die wichtigste positive Erkenntnis aus dem Hinspiel: Obwohl Sabah zweimal kassierte, sorgte das Zusammenspiel von Rahmonaliyev und Simic dafür, dass der Klub nicht mit einer deutlichen Niederlage nach Baku zurückkehren musste. Dieses eine Tor kann nun das Schicksal des gesamten Duells verändern.

Champions League, dritte Qualifikationsrunde

Aarhus — Sabah — 2:1

Tore: Bogere, 31., 63. — Simic, 66.

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