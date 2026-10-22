Kairat Almaty — Panathinaikos: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Conference League zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos beginnt am 22. Oktober um 19:30 Uhr (Ortszeit Taschkent).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Kairat Almaty Startelf: 1. Anarbekov T., 8. Baybek O., 9. Edmilson, 28. Gual M., 14. Martinovich A. (Kapitän), 3. Mata L., 22. Mendonsa G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen J., 20. Tapalov E., 17. Tuyakbayev A.
Kairat Almaty Ersatzbank: 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 19. Yukkola O., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 25. Shirobokov A.
Kairat Almaty Cheftrainer: Urazbaxtin R.
Panathinaikos Startelf: 1. Penya I., 10. Andino S., 22. Kamara E., 9. Dessers S., 6. de Vrey S. (Kapitän), 77. Kiryakopulos G., 26. Luza I., 14. Palmer-Braun E., 20. Taborda V., 7. Tette A., 19. Sapras T.
Panathinaikos Ersatzbank: 2. Kalabriya D., 4. Chirivella P., 99. Garsiya L., 71. Gitonas K., 42. Kangva K., 3. Katris G., 18. Konturis S., 70. Kotsaris K., 53. Nebis I., 28. Pellistri F., 74. Rastoder E., 55. van Drongelen R.
Panathinaikos Cheftrainer: Neestrup J.
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