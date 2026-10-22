Omonia – Benfica: Aufstellungen und Live-Ticker

·2·Sport
Omonia – Benfica: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel der Europa League zwischen Omonia und Benfica beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Omonia Startelf: 40. Fabiano (Kapitän), 77. Nego L., 93. Duvern J., 37. Satka L., 29. Balkoves Y., 11. Costa Evandro, 74. Andreu P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.

Omonia Ersatzbank: 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.

Omonia Cheftrainer: Berg H.

Benfica Startelf: 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Cirkati A., 34. El-Karouani S., 8. Aursnes F. (Kapitän), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri K., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.

Benfica Ersatzbank: 72. Anisio, 26. Dal S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet K., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.

Benfica Cheftrainer: Silva M.

OmoniaBenficaEuropa LeagueFußballLive-Ticker
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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