Omonia – Benfica: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der Europa League zwischen Omonia und Benfica beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Omonia Startelf: 40. Fabiano (Kapitän), 77. Nego L., 93. Duvern J., 37. Satka L., 29. Balkoves Y., 11. Costa Evandro, 74. Andreu P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.
Omonia Ersatzbank: 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.
Omonia Cheftrainer: Berg H.
Benfica Startelf: 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Cirkati A., 34. El-Karouani S., 8. Aursnes F. (Kapitän), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri K., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.
Benfica Ersatzbank: 72. Anisio, 26. Dal S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet K., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.
Benfica Cheftrainer: Silva M.
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