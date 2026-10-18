Lorient – Monaco: Aufstellungen und Live-Ticker

·43·Sport
Lorient – Monaco: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Lorient und Monaco im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 18. Oktober um 20:15 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startelf Lorient: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (Kapitän), 95. Touré I., 20. Sylla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kouassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Baldé I.

Lorient Ersatzbank: 19. Faye S., 2. Georgen A., 21. Camara B., 77. Katseris P., 42. Koné M., 30. Kuzmich S., 11. Le Bris T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.

Cheftrainer Lorient: Dujon A.

Startelf Monaco: 1. Hradecky L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazinho, 8. Camara L., 6. Zakaria D. (Kapitän), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Abline M.

Monaco Ersatzbank: 9. Balogun F., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Déturbe M., 37. Diop E., 16. Köhn P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.

Cheftrainer Monaco: Filipe Luís.

Live-Ticker LIVE
3
Lorient kontrolliert den Ball mit kurzen Pässen und wartet auf den richtigen Moment für einen schnellen Konter.
1
Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!
20:15
Endlich betreten die Spieler den Rasen! Monaco stößt an.
20:15
Marc Bollengier wurde als Schiedsrichter für das heutige Spiel ernannt.
20:15
Die Startaufstellungen von Lorient und Monaco stehen fest, Sie können sie sich jetzt ansehen.
20:15
Хуш келибсиз, хонимлар ва жаноблар, бизнинг матнли жонли шарҳимизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, бемалол ўтиринг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
LorientMonacoLigue 1FußballFrankreich
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Paris FC gegen Rennes: Aufstellungen und Live-TickerParis FC gegen Rennes: Aufstellungen und Live-TickerHeute 19:23Le Havre – Auxerre: Aufstellungen und LivetickerLe Havre – Auxerre: Aufstellungen und LivetickerHeute 19:17Angers – Marseille: Aufstellungen und LivetickerAngers – Marseille: Aufstellungen und LivetickerHeute 17:07Lille – Brest: Aufstellungen und LivetickerLille – Brest: Aufstellungen und LivetickerGestern 23:04Troyes – Lens: Aufstellungen und LivetickerTroyes – Lens: Aufstellungen und LivetickerGestern 22:47Straßburg gegen PSG: Aufstellungen und LivetickerStraßburg gegen PSG: Aufstellungen und LivetickerGestern 19:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November