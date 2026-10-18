Lorient – Monaco: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel zwischen Lorient und Monaco im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 18. Oktober um 20:15 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startelf Lorient: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (Kapitän), 95. Touré I., 20. Sylla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kouassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Baldé I.
Lorient Ersatzbank: 19. Faye S., 2. Georgen A., 21. Camara B., 77. Katseris P., 42. Koné M., 30. Kuzmich S., 11. Le Bris T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.
Cheftrainer Lorient: Dujon A.
Startelf Monaco: 1. Hradecky L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazinho, 8. Camara L., 6. Zakaria D. (Kapitän), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Abline M.
Monaco Ersatzbank: 9. Balogun F., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Déturbe M., 37. Diop E., 16. Köhn P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.
Cheftrainer Monaco: Filipe Luís.
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