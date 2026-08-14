Milan-Führung entscheidet über Rafael Leãos Zukunft

Laut einem Bericht von Goal.com .

Treffen von Cardinale und Leão: Ein entscheidender Schritt

Gerry Cardinale, Besitzer der Rossoneri, reiste per Hubschrauber zum Trainingszentrum Milanello und traf eine klare Entscheidung über die sportliche Zukunft der Mannschaft. Um die Aussagen des Spielers in den vergangenen Monaten und die verschiedenen Gerüchte über seine Zukunft auszuräumen, fordert die Vereinsführung einen offenen Dialog. Cardinale ist der Ansicht, dass die Situation völlig transparent sein muss und es in dieser Frage keinen Mittelweg gibt.

Laut der Gazzetta dello Sport wird Rafael Leão nicht zum Freundschaftsspiel gegen Manchester United nach Polen reisen. Der Grund für diesen Umstand, der die Fans beunruhigt hat, ist jedoch nicht ein möglicher Transfer, sondern der körperliche Zustand des Spielers. Dennoch bleibt seine Zukunft beim Klub fraglich.

Ablösesumme und Bedingungen für die Zukunft

Die Vereinsführung erwägt für das Treffen mit Rafael Leão zwei mögliche Szenarien. Wenn der Spieler den Klub verlassen möchte, muss ein offizielles Angebot vorgelegt werden, das Milans Forderungen erfüllt und bei etwa 50 bis 60 Millionen Euro liegt. Andernfalls bleibt er bei den Rossoneri, da der Transfermarkt seinen Vorstellungen derzeit nicht entspricht.

Sollte sich der Stürmer für einen Verbleib beim Klub entscheiden, muss seine vollständige Integration in die Mannschaft gewährleistet werden. Dafür ist nicht nur eine Klärung mit der Vereinsführung erforderlich, sondern auch eine Verbesserung der Beziehungen zu seinen Mitspielern angesichts der in den vergangenen vier Monaten entstandenen Missverständnisse.

Derzeit stimmen die Pläne von Cheftrainer Ruben Amorim mit den Vorstellungen der Milan-Führung überein. Dennoch wird das bevorstehende Treffen inmitten der intensiven Saisonvorbereitung entscheidend für das interne Klima der Mannschaft und ihre Leistungen in den kommenden Spielen sein.