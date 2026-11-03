Klatsche in Bergamo: Atalanta unterliegt Parma zu Hause mit 0:3

Das letzte Spiel des 10. Spieltags der italienischen Serie A endete in Bergamo mit einem für die Fans unerwarteten und sensationellen Ergebnis. Atalanta, das den FC Parma empfing, konnte dem Gegner nichts entgegensetzen und verlor deutlich mit 0:3.

Aufgrund grober Abwehrfehler der Gastgeber und der hohen Effizienz der Gäste sicherte sich Parma drei wichtige Punkte und konnte sich aus der Gefahrenzone distanzieren.

Spielverlauf: Fabbians Treffer, ein Eigentor und der Schlusspunkt durch Lontani

Die Partie verlief nicht nach dem Plan der Gastgeber, sondern unter der Kontrolle der Gäste:

Fabbian eröffnet den Torreigen (41. Minute): Gegen Ende der ersten Halbzeit zahlten sich die konsequenten Angriffe von Parma aus. Fabbian traf präzise ins von Carnesecchi gehütete Tor und eröffnete den Torreigen — 0:1;

Kalte Dusche zu Beginn der zweiten Halbzeit (47. Minute): Nach der Pause versuchte Atalanta, das Spiel zu drehen, doch ein unglückliches Eigentor von Verteidiger Davide Zappacosta machte die Pläne der Bergamaschi komplett zunichte — 0:2;

Der finale Schlag durch Lontani (58. Minute): Die Gäste, die nun psychologisch im Vorteil waren, entschieden das Spiel bereits in der 58. Minute — Lontani erzielte das dritte Tor und sorgte für den Endstand — 0:3.

Situation in der Tabelle

Dank dieses wichtigen Sieges konnte Parma sein Punktekonto auf 8 Punkte erhöhen und kletterte auf den 15. Tabellenplatz.

Atalanta hingegen, das vor heimischer Kulisse eine deutliche Niederlage hinnehmen musste, blieb mit 11 Punkten auf dem 13. Platz und verpasste die Chance, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Offizielles Spielprotokoll

Italienische Serie A. 10. Spieltag

Atalanta — Parma 0:3

Tore: Fabbian 41., Zappacosta 47. (Eigentor), Lontani 58.

Aufstellungen: