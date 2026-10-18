Lyon — Nizza: Aufstellungen und Liveticker

87 Der Schiedsrichter signalisiert, dass es Zeit für einen Wechsel ist, und Isac Jansson (Nizza) kommt für den verletzten Gauthier Hein, der nicht weiterspielen kann.

87 Olivier Pantaloni bereitet einen Wechsel vor. Morgan Sanson (Nizza) kommt für Axel Witsel ins Spiel.

87 Der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, es gibt einen Wechsel: Sofiane Diop (Nizza) ersetzt Xavier Mandza Tsiendi.

86 Kurzer Pass auf Mads Bidstrup (Lyon). Er sieht, dass der Torhüter zu weit vor dem Tor steht, und zieht aus der Distanz ab, aber der Ball geht über die Latte. Abstoß für Nizza.

85 Jonathan Clauss (Nizza) führt den Eckstoß kurz aus.

81 Es ist Zeit für einen Wechsel. Ruben Kluivert (Lyon) kommt für Abner Vinicius ins Spiel.

81 Halis Mera (Lyon) kommt für Pavel Šulc ins Spiel.

81 Olivier Pantaloni hat sich entschieden, Mohamed Abdelmonem auszuwechseln, und Alidu Seidu (Nizza) kam für ihn ins Spiel.

78 Pavel Sulc (Lyon) kommt gegen seinen Gegenspieler zu spät in die Grätsche. François Letexier unterbricht das Spiel und hätte die Karte zücken können, belässt es am Ende aber bei einer mündlichen Verwarnung. Freistoß für Nizza.

75 Das Spiel ist vorbei für Kyle Budach. Er hat heute alles gegeben. Er wird durch Felix Bacher (Lyon) ersetzt.

74 Elye Wahi (Nice) kommt an die Flanke und hat eine gute Chance, aber sein Kopfball aus kurzer Distanz verfehlt das Tor, trifft den rechten Pfosten und geht ins Aus. Abstoß Lyon.

70 Keito Nakamura (Lyon) wird vom Schiedsrichter für ein absolut schreckliches und rücksichtsloses Foul, das absolut nichts mit Fußball zu tun hat, vom Platz gestellt!

68 Gaëtan Laborde (Nice) reagierte gedankenschnell auf den Abpraller und schoss, aber sein Versuch wurde geblockt.

65 Mohamed Amoura (Nizza) sieht Gelb für ein Foulspiel an seinem Gegenspieler. François Letexier hatte bei dieser Entscheidung keine Mühe.

65 Mohamed Amoura (Nice) versuchte im Grätschen den Ball zu erobern, traf aber das Bein seines Gegenspielers. Der Schiedsrichter pfeift das Foul ab. Lyon führt den Freistoß aus.

64 Mohamed-Amoura (Nice) versuchte eine Grätsche, um den Ball zu erobern, traf aber das Bein seines Gegners. Der Schiedsrichter pfeift das Foul. Lyon führt den Freistoß aus.

62 Hicham Boudaoui (Nice) begeht ein Foul. François Letexier unterbricht das Spiel und trifft eine Entscheidung. Lyon bekommt einen Freistoß. Mal sehen, was sie aus dieser Situation machen können.

62 Dank einer hervorragenden Abwehraktion brachte der Eckball von Nizza nichts ein.

62 Paulo Fonseca hat sich zu einem Wechsel entschlossen. Corentin Tolisso (Lyon) kommt für Noah Nartey ins Spiel.

61 Keito Nakamura (Lyon) kommt ins Spiel und ersetzt Julien Duranville.

57 Nizza konnte den Eckball nicht nutzen, die Abwehrspieler klärten den Ball.

57 Gaëtan Laborde (Nice) flankt in den Strafraum, aber die Abwehrspieler klären die Situation. Der Ball geht ins Toraus. Nizza bekommt eine Chance nach einer Ecke.

56 Dank einer guten Klärungsaktion des Verteidigers brachte die Ecke für Nizza nichts ein.

56 Муҳаммад Амура (Ницца) жарима майдони ичида тўпни қабул қилиб олди ва дарвоза томон хавфли зарба йўллади, аммо ҳимоячилардан бири йўлни тўсиб қолгани учун хурсандчиликни кейинга қолдиришга тўғри келади. Дарвозабон бу зарбани қайтара олармиди, айтиш қийин. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиси бурчак зарбасини кўрсатишди. Ницца рақиб дарвозаси олдида яна бир хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.

55 Jonathan Clauss (Nice) führt den Eckstoß aus, aber der Ball landet auf dem Kopf eines Gegenspielers.

55 Nils Nkouku (Nizza) nimmt ein genaues Zuspiel im Strafraum an und zieht ab. Der Ball ging Richtung linken Pfosten, aber Rémy Descamps parierte glänzend und verhinderte mit einer starken Parade das Gegentor. Nizza holt eine Ecke heraus. Sie schicken viele Spieler in den Strafraum.

54 Jonathan Clauss (Nizza) bringt den Eckball in den Strafraum, aber ein Verteidiger ist zuerst am Ball und klärt per Kopf.

53 Axel Witsel (Nizza) köpft den Ball nach einer Ecke aus kurzer Distanz aufs Tor, aber das Kugel trifft die Latte und springt zurück. Der Torhüter wäre in dieser Szene machtlos gewesen.

53 Es gibt Eckstoß für Nizza.

53 Mohamed Abdelmonem (Nizza) schlägt den Ball hoch in den Strafraum. Leider klärten die gegnerischen Verteidiger diese Flanke mühelos und brachten den Ball unter Kontrolle. Die Spieler von Nizza zwangen den Gegner zu einem Eckball.

50 Youssouf Ndayishimiye (Nice) foult seinen Gegenspieler mit einer Grätsche. Freistoß für Lyon.

48 Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) strapazierte die Geduld von Schiedsrichter François Letexier und sah für ein früheres zu spätes Foul Gelb.

46 Der Schiedsrichter pfeift und François Letexier gibt den Anpfiff zur zweiten Halbzeit.

45+4 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+2 Mohamed Amoura (Nizza) startete seinen Lauf zu früh, und der Linienrichter hob die Fahne für Abseits.

45+1 Mads Bidstrup (Lyon) ging sehr hart zu Werke, und François Letexier pfeift das Foul ab. Nizza führt einen Freistoß nahe der Seitenauslinie aus.

45 3 Minuten Nachspielzeit.

44 Das Spiel ist unterbrochen, da Mohamed Amoura (Nice) im Abseits steht.

44 Nizza kontrolliert das Spieltempo durch präzise Kurzpässe.

39 François Letexier sieht die Situation genau und entscheidet auf Foulspiel von Mohamed Amoura (Nizza). Lyon führt den Freistoß aus.

36 Lyon führt den Freistoß schnell aus und versucht, das Spieltempo hoch zu halten.

36 Niels Nkounkou (Nizza) geht in den Grätschversuch, aber Schiedsrichter François Letexier pfeift Foul. Freistoß. Lyon wird den Ball jetzt höchstwahrscheinlich in den Strafraum schlagen.

36 Tor! Zakary Athekame schlägt den Ball lang zu Tanner Tessmann (Lyon), der aus kurzer Distanz eiskalt bleibt und das Leder links unten im Tor unterbringt. 2:1.

34 Youssouf Ndayishimiye (Nice) stoppt den Gegner mit einem taktischen Foul. Lyon bekommt einen Freistoß.

32 Yevann Diouf zeigt eine brillante Parade! Julien Duranville (Lyon) lässt die Abwehrspieler problemlos aussteigen und zieht aus mittlere Distanz ab. Sein flacher Schuss geht aufs Torzentrum, aber der Torwart kann den Ball abwehren!

32 Tor! Pavel Šulc (Lyon) reagiert am schnellsten auf den Abpraller im Strafraum und schiebt den Ball eiskalt ins linke Eck ein. Spielstand 1:1.

30 Tanner Tessmann (Lyon) kommt trotz eines harten Fouls gegen den Gegner um eine Bestrafung durch den Schiedsrichter herum. Freistoß für Nizza.

22 Mohamed Amoura (Nizza) ging hart in den Zweikampf, und François Letexier pfiff Foul. Freistoß für Lyon.

20 Die von Nizza ausgeführte Ecke wurde vom Lyon-Torhüter Rémy Descamps sicher entschärft.

18 Jonathan Clauss passt den Ball zu Elye Wahi (Nice), der ihn im Strafraum annimmt und gedankenschnell unten links im Tor unterbringt! Der Torhüter war chancenlos. 0:1!

15 Lyon scheint seinen Rhythmus im Spiel zu finden und kontrolliert den Ball. Die starken Laufwege der Stürmer geben den Verteidigern Räume für den Spielaufbau.

11 Kail Boudache (Lyon) vergab eine große Chance. Er trat zu einem Freistoß außerhalb des Strafraums an, aber sein ungenauer Schuss ging weit am linken Pfosten vorbei. Der Ball ging ins Toraus und es gibt Abstoß für Nizza.

11 Kaelen Boudache (Lyon) führt den Freistoß aus.

10 Nils Nkouku (Nizza) sollte sich über die Gelbe Karte des Schiedsrichters nicht wundern, der Unparteiische hat die Situation sehr gut beruhigt.

10 Lyon-Spieler kombinieren mit kurzen Pässen, um die gegnerische Abwehr zu knacken und einen schnellen Konter einzuleiten.

7 Abner Vinicius (Lyon) zieht aus der Ferne wuchtig ab, aber der Ball geht deutlich am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ist im Aus, Abstoß für Nizza.

5 Kein Lyon-Spieler kam an die Ecke heran, da die Flanke zu hoch geschlagen wurde und ins Aus ging. Abstoß für Nizza.

3 Julien Duranville (Lyon) ist unzufrieden mit sich selbst, da er in eine aussichtsreiche Position kam, aber einen Fehlpass spielte. Der Ball ging ins Aus, es gibt Abstoß für Nizza.

1 Der Schiedsrichter hat gepfiffen und das Spiel hat begonnen.

23:48 Die Spieler sind auf dem Platz, und Nizza stößt an.

23:48 Das heutige Spiel wird von François Letexier geleitet.

23:48 Die Startaufstellungen beider Teams stehen fest, Sie können sie sich jetzt ansehen.