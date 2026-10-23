Brest – Nizza: Aufstellungen und Liveticker

·37·Sport
Brest – Nizza: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Brest und Nizza im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 23. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf von Brest: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Tuzar L., 4. Loris G., 2. Loko B., 13. Shotar J., 8. Maneti H. (Kapitän), 17. Balde M., 23. Dumbiya K., 9. Mbup P., 19. Ajorg L.

Ersatzbank von Brest: 18. Burgo J., 6. Diambu M., 11. Edjuma N., 21. Kante I. Y., 32. Leyn M. L. S., 39. N'Gessan D., 7. Nonj J., 30. Patuye M., 20. Zogbe L.

Cheftrainer von Brest: Lashuer J.

Startelf von Nizza: 23. Diuf I., 36. Seydu A., 55. Ndayishimiye I., 5. Abdelmonem M., 92. Kloss J., 6. Budaui H., 28. Vitsel A. (Kapitän), 27. Nkunku N., 7. Xayn G., 9. Amura M., 11. Vai E.

Ersatzbank von Nizza: 77. Bulxendi T., 39. Kulibali D., 10. Diop S., 21. Yansson I., 84. Kutune H., 35. Mandza Tsiyendi H., 41. Morana D., 29. Ngumu N., 8. Sanson M.

Cheftrainer von Nizza: Pantaloni O.

Live-Ticker LIVE
8
Alidu Seidu (Nizza) nimmt den Ball an und entscheidet sich für einen Distanzschuss. Sein unpräziser Schuss geht weit am rechten Pfosten vorbei. Der Ball geht ins Aus, und Brest setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.
6
Jonathan Clauss (Nizza) führt den Eckstoß kurz und schnell aus.
6
Nils Nkouku (Nice) spielt eine flache Flanke von außerhalb des Strafraums auf der Suche nach einem Mitspieler, aber ein Verteidiger klärt die Gefahr ganz gelassen. Der Ball geht ins Aus und Nice holt eine Ecke heraus.
4
Mama Baldé (Brest) tauchte hinter dem letzten Verteidiger auf, aber der Linienrichter hob die Fahne wegen Abseits und der Schiedsrichter unterbrach das Spiel.
3
Kenny Lala (Brest) hat die Fähigkeit, den Ball weit aus dem Einwurf in den Strafraum zu werfen, was für seine Mannschaft sehr gefährliche Situationen entstehen lassen kann.
2
Eine lange Flanke von der Seite erreichte Kenny Lala (Brest) in guter Position, aber die Abwehrspieler klärten den Ball.
1
Die erste Halbzeit des Spiels beginnt gleich.
23:45
Nizza eröffnet das Spiel.
23:45
Das heutige Spiel wird von Guillaume Paradis geleitet.
23:45
Die Startaufstellungen beider Teams stehen fest, und Sie können sie in den Spieldetails einsehen.
23:45
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Wir versorgen Sie zeitnah mit allen Geschehnissen rund um das Spiel. Die Startaufstellungen werden in Kürze bekannt gegeben.
BrestNizzaLigue 1FußballFrankreich
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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