Brest – Nizza: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Brest und Nizza im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 23. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf von Brest: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Tuzar L., 4. Loris G., 2. Loko B., 13. Shotar J., 8. Maneti H. (Kapitän), 17. Balde M., 23. Dumbiya K., 9. Mbup P., 19. Ajorg L.
Ersatzbank von Brest: 18. Burgo J., 6. Diambu M., 11. Edjuma N., 21. Kante I. Y., 32. Leyn M. L. S., 39. N'Gessan D., 7. Nonj J., 30. Patuye M., 20. Zogbe L.
Cheftrainer von Brest: Lashuer J.
Startelf von Nizza: 23. Diuf I., 36. Seydu A., 55. Ndayishimiye I., 5. Abdelmonem M., 92. Kloss J., 6. Budaui H., 28. Vitsel A. (Kapitän), 27. Nkunku N., 7. Xayn G., 9. Amura M., 11. Vai E.
Ersatzbank von Nizza: 77. Bulxendi T., 39. Kulibali D., 10. Diop S., 21. Yansson I., 84. Kutune H., 35. Mandza Tsiyendi H., 41. Morana D., 29. Ngumu N., 8. Sanson M.
Cheftrainer von Nizza: Pantaloni O.
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