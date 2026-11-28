Manchester City der norwegische Torjäger des Vereins Erling Haalandist erneut zum zentralen Thema auf dem europäischen Transfermarkt geworden. Laut dem spanischen Medium Defensa Central prüft der Stürmer ernsthaft einen Wechsel zum Madrider Verein Real Madrid in Betracht.

Sein Vater arbeitet an der Real-Option, Barcelona rückt in den Hintergrund

Quellen zufolge ist Haaland derzeit mit bestimmten Umständen bei Manchester City unzufrieden und bereit, seinen Verein zu wechseln. Der Vater des Spielers, Alf-Inge Haaland prüft aktiv einen Transfer zu den „Königlichen“.

Bemerkenswert ist, dass zuvor Berichte kursierten, wonach Erling Haaland seine Karriere beim FC Barcelona fortsetzen wolle. Jüngsten Informationen zufolge hat die Option Madrid jedoch Priorität.

Die wichtigsten Details zum Transfer

Kategorie Informationen Spieler und aktueller Verein Erling Haaland — Manchester City (unzufrieden mit bestimmten Situationen im Team) Hauptinteressent Real Madrid (bevorzugte Option) Initiator der Verhandlungen Vater des Spielers Alf-Inge Haaland Frühere Pläne Zuvor gab es Berichte über den Wunsch des Stürmers, zum FC Barcelona zu wechseln Quelle Defensa Central (Spanien)

Glauben Sie, dass Erling Haalands Spielstil besser zu Real Madrid oder zum FC Barcelona passen würde, sollte er Manchester City verlassen?

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