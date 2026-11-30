In der 20. Minute brachte Dani Olmo die Katalanen mit einem präzisen Kopfball erneut in Führung. Die erste Halbzeit endete mit einer 2:1-Führung für Barcelona.

Doch die Gastgeber antworteten schnell. In der 9. Minute Pierre-Emerick Aubameyang beförderte den Ball ins Netz und glich zum 1:1 aus.

Die Begegnung im Stadion Riazor begann sehr intensiv. Lamine Yamal eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen und brachte Barcelona in Führung.

Der FC Barcelona besiegte Deportivo La Coruña am 14. Spieltag der La Liga auswärts deutlich. Während Raphinha in der zweiten Halbzeit einen Hattrick erzielte, trafen auch Lamine Yamal und Dani Olmo. Dieser Sieg ermöglicht es den Katalanen, sich von ihren engsten Verfolgern im Titelrennen abzusetzen.

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Raphinha bestraft den Gegner in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause übernahm Barcelona die vollständige Kontrolle über das Spiel. In der 50. Minute verwertete Raphinha eine Vorlage von Yamal per Kopf zum 3:1.

Der brasilianische Stürmer glänzte in der 83. Minute erneut. Raphinha nutzte eine Situation im Strafraum und erzielte seinen zweiten Treffer.

In der Nachspielzeit, in der 90.+1 Minute, machte er seinen Hattrick perfekt. Nach einem Zuspiel von Yamal schob Raphinha den Ball ins Tor und besiegelte den 5:1-Endstand.

Damit erzielte der brasilianische Angreifer drei Tore in der zweiten Halbzeit und sicherte Barcelona den Kantersieg.

Barcelona setzt sich von Verfolgern ab

Nach diesem Sieg kommt das Team von Hansi Flick auf 39 Punkte. Barcelona liegt nun 5 Punkte vor dem engsten Verfolger Atlético Madrid und 6 Punkte vor Real Madrid.

Deportivo bleibt nach 14 Spielen mit 15 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Für Raphinha war dieses Spiel von besonderer Bedeutung. Er schraubte seine Bilanz auf 18 Saisontore und festigte seine Führung in der Torschützenliste.

Barcelona bereitet sich nun auf einen der wichtigsten Tests im Titelrennen vor: das Duell gegen Atlético Madrid. Mit dem hohen Sieg im Riazor haben die Katalanen ein deutliches Signal an die Konkurrenz gesendet.

La Liga. 14. Spieltag

Deportivo — Barcelona — 1:5

Tore: Aubameyang, 9 — Yamal, 2; Olmo, 20; Raphinha, 50, 83, 90+1.

Deportivo: Román, Altimira, Loureiro, Jiménez, Mella, Amatucci, Casado, Hernández, Quagliata, Nsongo, Aubameyang.

Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Martín, Cancelo, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Raphinha.

Gelbe Karten: Cancelo, Quagliata, Yamal.