Der norwegische Torjäger von Manchester City, Erling Haaland, plant, seine Karriere in Zukunft beim katalanischen Klub FC Barcelona fortzusetzen. Laut brisanten Informationen der renommierten spanischen Zeitung El Nacional betrachtet der 26-jährige Stürmerstar das Tragen des Trikots der „Blaugrana“ als sein vorrangiges Ziel, sobald er die Premier League verlässt.

Wie bekannt wurde, ist einer der Hauptfaktoren, der den norwegischen Stürmer zum katalanischen Giganten zieht, der Wunsch, mit dem herausragenden Talent des Weltfußballs, Lamine Yamal, auf dem Platz zu stehen.

Der Yamal-Faktor und Haalands Wahl

Der norwegische Scharfschütze will ein neues Kapitel seiner Karriere in Spanien aufschlagen:

FC Barcelona – die erste Wahl: Quellen aus dem Umfeld von Haaland betonen, dass der Spieler die Option der Katalanen als das idealste Projekt für seine Karriere nach Manchester Cityansieht.

Tandem mit Lamine Yamal: Der Stürmer ist sehr daran interessiert, mit Barcelonas Jungstar Lamine Yamal in einem Team zu spielen und ein schlagkräftiges Angriffstrio zu bilden.

Konkurrenz mit Real Madrid: Zuvor wurde berichtet, dass auch Real Madrid ein ernsthaftes Interesse am Stürmer zeigt, doch die persönliche Präferenz des Spielers soll klar in Richtung Katalonien tendieren.

Barcelonas Finanzplan und die Statistik des Torjägers

Der katalanische Verein sucht nach Wegen, diesen finanziell komplexen Großtransfer zu realisieren:

Ausstiegsklausel von 175 Millionen Euro: Im aktuellen Vertrag des Spielers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro festgelegt, doch die Führung des FC Barcelona plant, diese Summe durch Verhandlungen deutlich zu senken.

Unglaubliche Trefferquote: Erling Haaland beweist auch in der laufenden Saison bei Manchester Cityseine Topform – in 8 Pflichtspielen erzielte er 8 Tore und zeigt damit eine 100-prozentige Quote.

Der Wechsel von Haaland, der als die wichtigste Tormaschine des europäischen Fußballs gilt, zum FC Barcelona dürfte eines der heißesten Transferereignisse der kommenden Jahre werden.