Ronaldo-Skandal in Portugal: Cristiano Ronaldo für 30 Tage gesperrt und mit 255 Euro Geldstrafe belegt

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Ronaldo-Skandal in Portugal: Cristiano Ronaldo für 30 Tage gesperrt und mit 255 Euro Geldstrafe belegt

Der portugiesische Fußballverband hat den 41-jährigen Cristiano Ronaldo wegen des unbefugten Verlassens des Trainingslagers der Nationalmannschaft für 30 Tage gesperrt. Zudem wurde gegen den Spieler eine Geldstrafe in Höhe von 255 Euro verhängt. Dies berichteten internationale Medien unter Berufung auf die Entscheidung des Verbandes.

Der Vorfall ereignete sich am 30. September. Berichten zufolge geriet Ronaldo mit Cheftrainer Jorge Jesus wegen der Spielzeit aneinander. Der Spieler war unzufrieden darüber, dass der Trainer sein Versprechen bezüglich eines Einsatzes nicht eingehalten hatte, und verließ daraufhin das Trainingslager der Nationalmannschaft.

Das Disziplinarkomitee des Verbandes wertete das Verhalten des Spielers als Regelverstoß. Unter Berücksichtigung seiner Reue und seines bisherigen disziplinarischen Verhaltens wurde jedoch das Mindestmaß an Strafe verhängt. Ronaldo hatte sich bereits für sein Verlassen des Teams entschuldigt und erklärt, die verhängte Strafe zu akzeptieren.

Da die Sperre ab dem 1. Oktober gilt, kann Ronaldo bei den Spielen gegen Dänemark am 14. November und gegen Wales am 17. November wieder auflaufen. Der Spieler betonte zudem, dass er nicht die Absicht habe, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden.

Cristiano RonaldoPortugiesischer FußballverbandNationalmannschaftMedienFußball
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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