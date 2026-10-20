Ronaldo bittet Verband um Strafmilderung — FPF reagiert unerwartet

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Ronaldo bittet Verband um Strafmilderung — FPF reagiert unerwartet

Die kontroversen Ereignisse rund um die portugiesische Nationalmannschaft haben eine neue Stufe erreicht. Laut Informationen der angesehenen Record hat der Kapitän der Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo offiziell beim Portugiesischen Fußballverband (FPF) beantragt, seine einmonatige Sperre zu verkürzen.

Der Stürmerstar führte in seinem Antrag wichtige Gründe für eine Milderung der Sanktion an.

Ronaldos 3 Argumente und die scharfe Antwort des Verbandes

Cristiano Ronaldo legte dem Disziplinarausschuss drei Hauptargumente vor, um eine Verkürzung der Strafe für sein Verhalten zu erreichen:

  • «Enormer Beitrag zur Entwicklung des Fußballs»: Seine langjährige Karriere und sein Ansehen im Weltfußball;

  • «Verdienste im Sport»: Historische Erfolge und Trophäen mit der Nationalmannschaft;

  • «Entscheidender Beitrag zur Wahrheitsfindung»: Kooperation während der internen Untersuchung.

Entscheidung des Verbandes: Der FPF erkannte die ersten beiden Argumente — die großen Verdienste des Spielers — voll an und berücksichtigte sie. Das dritte Argument wurde jedoch entschieden zurückgewiesen. Der Verband erklärte in seiner Stellungnahme: «Da ein Großteil der Fakten bereits aus offenen Quellen bekannt war, bestand absolut keine Notwendigkeit für eine lange und komplexe Untersuchung», betonte der Verband.

Wurzel des Konflikts: Meinungsverschiedenheit mit Jesus

Zur Erinnerung: Auslöser für diese harten Sanktionen war eine Partie im Rahmen der Nations League:

  • Bankplatz und Abreise aus dem Lager: Nachdem Cheftrainer Jorge Jesus den Star von Al-Nassr im Spiel gegen Norwegen (2:1) nicht eingesetzt hatte, verließ dieser eigenmächtig das Mannschaftsquartier;

  • Einmonatige Sperre: Für dieses Verhalten belegte der FPF den Spieler mit einer 30-tägigen Sperre und einer symbolischen Geldstrafe von 255 Euro.

Möglichkeit einer Rückkehr in die Nationalmannschaft im November

Trotz der aufrechterhaltenen Sperre gibt es auch positive Nachrichten für die Fans von Ronaldo:

  • Berufung in die Nationalmannschaft: Trotz der Einschränkungen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Stürmerstar für das Trainingslager und die offiziellen Spiele im November nominiert wird;

  • Möglichkeit einer Versöhnung: Es wird erwartet, dass sich die Beziehung zwischen Cheftrainer Jorge Jesus und Ronaldo entspannt und man sich im Interesse der Mannschaft einigt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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