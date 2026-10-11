PFF-Chef Pedro Proença setzt Schlusspunkt unter die Causa Cristiano Ronaldo

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PFF-Chef Pedro Proença setzt Schlusspunkt unter die Causa Cristiano Ronaldo

Die portugiesische Nationalmannschaft und ihr Kapitän Cristiano Ronaldo haben eine überraschende positive Wendung in der aufsehenerregenden Disziplinarangelegenheit genommen. Der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes (FPF), Pedro Proença, gab in einer offiziellen Stellungnahme bekannt, dass die Rückkehr des 41-jährigen legendären Stürmers in den Kader der Nationalmannschaft unmittelbar bevorsteht.

Der Verbandspräsident betonte, dass trotz früherer Missverständnisse und Berichten über einen möglichen Ausschluss das gesamte Team sowie der Trainerstab einstimmig beschlossen haben, den Starspieler wieder im Kader zu begrüßen.

Die Aussage von Pedro Proença: „Wir alle wollen seine Rückkehr“

Der FPF-Präsident legte die gemeinsame Position von Verband, Trainer und Spielern zu diesem Thema dar:

  • Einigkeit und gemeinsamer Wunsch: „Der Verband, der Cheftrainer und alle seine Teamkollegen sind einer Meinung: Wir wollen, dass Cristiano zurückkehrt. Er ist der größte Fußballer aller Zeiten“, sagte Proença.

  • Länderspielpause im November: Der Verbandschef äußerte die Hoffnung, dass Ronaldo nicht lange auf sich warten lässt und bereits bei der nächsten Länderspielphase im November dieses Jahres wieder zum Team stoßen wird.

  • Cristianos persönlicher Wunsch: Proença fügte hinzu, dass der Spieler selbst den aufrichtigen Wunsch hege, weiterhin die Ehre seines Heimatlandes zu verteidigen und das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen.

Dänemark und Wales voraus: Die Pläne des Teams von Jorge Jesus

Für Ronaldo, gegen den wegen des eigenmächtigen Verlassens des Trainingslagers ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde und dem eine Sperre drohte, war diese Entscheidung ein entscheidender Wendepunkt:

  • Entscheidende Duelle im November: Die portugiesische Nationalmannschaft unter der Leitung des erfahrenen Trainers Jorge Jesus steht im November vor wichtigen Begegnungen in der UEFA Nations League gegen Dänemark und Wales.

  • Die Führung des Kapitäns: Pedro Proença und der Trainerstab sind überzeugt, dass die Erfahrung, die Siegermentalität und die Führungsqualitäten des 41-jährigen Torjägers für die Portugiesen in den kommenden Spielen den entscheidenden Unterschied machen werden.

Damit ist die Spannung rund um die Nationalmannschaft beigelegt, und der siegreiche Weg der Fußballlegende im Trikot Portugals scheint fortgesetzt zu werden.

Cristiano RonaldoPortugiesische NationalmannschaftPedro ProençaPortugiesischer FußballverbandUEFA Nations League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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