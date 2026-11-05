Der Portugiesische Fußballverband bereitet sich darauf vor, eine große Abschiedsveranstaltung für den Spieler zu organisieren, der seine unschätzbare 23-jährige Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat. Cristiano Ronaldo Dies wurde in einer offiziellen Erklärung des Pressedienstes der Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Der Verband ist entschlossen, den Abschied der Legende des Weltfußballs und des größten Kapitäns in der Geschichte des Landes nicht einfach so geschehen zu lassen, sondern ihm im Namen des gesamten Volkes höchsten Respekt und Anerkennung zu zollen.

„Seine großen Verdienste verdienen angemessene Anerkennung“: Erklärung des Verbandes

In der offiziellen Mitteilung des Pressedienstes der Nationalmannschaft wurden Zweck und Bedeutung der Zeremonie erläutert:

Angemessene Ehrung: „Unser Verband möchte seinen Abschied nicht ohne angemessene Würdigung verstreichen lassen. Wir sind fest entschlossen, Cristiano Ronaldo eine Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen, die seiner großartigen Karriere gerecht wird“;

Begegnung zwischen Volk und Legende: „Bei dieser Zeremonie werden die Fans und unser ganzes Land die Gelegenheit haben, sich von dem Spieler zu verabschieden, der uns so viel gegeben und unseren Stolz in der Welt bekannt gemacht hat, und ihm noch einmal zu danken.“

Format der Zeremonie: Wird es ein Abschiedsspiel geben?

Die genaue Form der geplanten Zeremonie wird derzeit noch diskutiert:

Erwartete Formate: Ob die Veranstaltung in Form eines speziellen Abschiedsspiels mit Beteiligung der portugiesischen Nationalmannschaft oder als großartige Show in einem riesigen Stadion stattfinden wird – dies wird in den kommenden Tagen geklärt;

Die letzte Chance für die Fans: Unabhängig vom gewählten Format wird die Zeremonie Millionen von Fans die Möglichkeit geben, ihren Helden ein letztes Mal im Trikot der Nationalmannschaft zu feiern.

23 Jahre ruhmreiche Geschichte in Zahlen

Der Rekord des 41-jährigen Stürmers auf internationaler Bühne gilt als ein in der Fußballgeschichte beispielloser Gipfel:

Debüt im Jahr 2003: Ronaldos erste Partie im Trikot Portugals begann im fernen August 2003 und dauerte über 23 Jahre;

Weltrekord: Der Stürmer hat in der A-Nationalmannschaft insgesamt 234 Länderspiele absolviert und 146 Tore erzielt – das ist ein absoluter Weltrekord aller Zeiten;

Errungene Titel: Als Kapitän führte er Portugal zum EM-Titel 2016 und gewann zweimal den Titel der UEFA Nations League.

Das genaue Datum und die Details dieser Cristiano Ronaldo gewidmeten Zeremonie werden in Kürze offiziell bekannt gegeben.