Welche Strafe droht Cristiano Ronaldo nach dem unerlaubten Verlassen des Nationalteams

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo und die Meinungsverschiedenheit mit Cheftrainer Jorge Jesus haben dazu geführt, dass der Starspieler das Trainingslager eigenmächtig verlassen hat, was nun zu großen rechtlichen und disziplinarischen Debatten führt. Nachdem der Stürmer das Teamquartier verlassen hat, stellt sich die Frage, welche Sanktionen gemäß dem Reglement des nationalen Verbandes gegen ihn verhängt werden könnten.

Gemäß dem offiziellen Disziplinarkodex des portugiesischen Fußballverbandes gilt das Verlassen eines Trainingslagers ohne triftigen Grund als ein schwerwiegender Regelverstoß, der streng geahndet wird.

Was sieht das Reglement vor? Finanzielle und sportliche Sanktionen

In der Satzung des Verbandes sind für ein solches Verhalten zwei Arten von Strafen klar definiert:

Geldstrafe: Laut Disziplinarkodex wird gegen einen Spieler, der das Team ohne Erlaubnis verlässt, eine Geldstrafe in Höhe von 500 bis 1.020 Euro verhängt;

Sperre (Disqualifikation): Neben der finanziellen Komponente gibt es eine weitaus ernstere sportliche Strafe — sollte offiziell bestätigt werden, dass der Spieler das Lager ohne triftigen Grund verlassen hat, kann er für einen Zeitraum von 1 bis 6 Monaten vollständig von Wettbewerben ausgeschlossen werden.

Wird das Reglement beim Superstar voll angewendet?

Aktuell beschäftigt die Fußballwelt und Experten eine einzige Frage: Kann der portugiesische Fußballverband die Regeln gegenüber der größten Persönlichkeit seiner Geschichte kompromisslos durchsetzen?

Symbolischer Charakter der Geldstrafe: Eine Geldstrafe zwischen 500 und 1000 Euro in Saudi-Arabien ist für einen Multimillionär vom Kaliber Ronaldos rein symbolisch und stellt keinerlei finanzielle Belastung dar;

Gefahr der Disqualifikation und Kompromiss: Die Frage einer Sperre von bis zu 6 Monaten ist jedoch weitaus komplexer. Da eine solche Entscheidung die internen Spannungen im Fußball des Landes weiter verschärfen könnte, wird es als wahrscheinlich angesehen, dass die Führung versucht, den Vorfall ohne offizielle Bestrafung durch eine „beidseitige Einigung“ oder eine diplomatischere Lösung beizulegen.

Die Entscheidung des Disziplinarausschusses des Verbandes in diesem Fall wird eine prinzipielle Prüfung sein, die zeigt, ob die Rechtsstaatlichkeit in der Nationalmannschaft über persönlichem Status und Rekorden steht.