Welche Strafe droht Cristiano Ronaldo nach dem unerlaubten Verlassen des Nationalteams

·5·Sport
Welche Strafe droht Cristiano Ronaldo nach dem unerlaubten Verlassen des Nationalteams

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo und die Meinungsverschiedenheit mit Cheftrainer Jorge Jesus haben dazu geführt, dass der Starspieler das Trainingslager eigenmächtig verlassen hat, was nun zu großen rechtlichen und disziplinarischen Debatten führt. Nachdem der Stürmer das Teamquartier verlassen hat, stellt sich die Frage, welche Sanktionen gemäß dem Reglement des nationalen Verbandes gegen ihn verhängt werden könnten.

Gemäß dem offiziellen Disziplinarkodex des portugiesischen Fußballverbandes gilt das Verlassen eines Trainingslagers ohne triftigen Grund als ein schwerwiegender Regelverstoß, der streng geahndet wird.

Was sieht das Reglement vor? Finanzielle und sportliche Sanktionen

In der Satzung des Verbandes sind für ein solches Verhalten zwei Arten von Strafen klar definiert:

  • Geldstrafe: Laut Disziplinarkodex wird gegen einen Spieler, der das Team ohne Erlaubnis verlässt, eine Geldstrafe in Höhe von 500 bis 1.020 Euro verhängt;

  • Sperre (Disqualifikation): Neben der finanziellen Komponente gibt es eine weitaus ernstere sportliche Strafe — sollte offiziell bestätigt werden, dass der Spieler das Lager ohne triftigen Grund verlassen hat, kann er für einen Zeitraum von 1 bis 6 Monaten vollständig von Wettbewerben ausgeschlossen werden.

Wird das Reglement beim Superstar voll angewendet?

Aktuell beschäftigt die Fußballwelt und Experten eine einzige Frage: Kann der portugiesische Fußballverband die Regeln gegenüber der größten Persönlichkeit seiner Geschichte kompromisslos durchsetzen?

  • Symbolischer Charakter der Geldstrafe: Eine Geldstrafe zwischen 500 und 1000 Euro in Saudi-Arabien ist für einen Multimillionär vom Kaliber Ronaldos rein symbolisch und stellt keinerlei finanzielle Belastung dar;

  • Gefahr der Disqualifikation und Kompromiss: Die Frage einer Sperre von bis zu 6 Monaten ist jedoch weitaus komplexer. Da eine solche Entscheidung die internen Spannungen im Fußball des Landes weiter verschärfen könnte, wird es als wahrscheinlich angesehen, dass die Führung versucht, den Vorfall ohne offizielle Bestrafung durch eine „beidseitige Einigung“ oder eine diplomatischere Lösung beizulegen.

Die Entscheidung des Disziplinarausschusses des Verbandes in diesem Fall wird eine prinzipielle Prüfung sein, die zeigt, ob die Rechtsstaatlichkeit in der Nationalmannschaft über persönlichem Status und Rekorden steht.

Cristiano RonaldoPortugiesische NationalmannschaftPortugiesischer FußballverbandSperreFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Record-Enthüllung: Portugals Nationaltrainer erklärt den Grund für Ronaldos AbreiseRecord-Enthüllung: Portugals Nationaltrainer erklärt den Grund für Ronaldos Abreise5 Oktober 11:55«Wir verneigen uns vor ihm»: Zidane spricht über Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft«Wir verneigen uns vor ihm»: Zidane spricht über Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft4 Oktober 21:56Bruno Fernandes bricht sein Schweigen: Ronaldos Abgang und Geheimnisse aus dem Team enthülltBruno Fernandes bricht sein Schweigen: Ronaldos Abgang und Geheimnisse aus dem Team enthüllt4 Oktober 01:01Ronaldos Abgang kostet Portugal teuer: 2 Millionen Follower verloren!Ronaldos Abgang kostet Portugal teuer: 2 Millionen Follower verloren!4 Oktober 00:56Tumult in Portugal: Fans spalten sich in Anhänger von Ronaldo und JesusTumult in Portugal: Fans spalten sich in Anhänger von Ronaldo und Jesus2 Oktober 22:12Ronaldo akzeptiert mögliche Strafe und stellt Bedingungen für Rückkehr ins Trikot von PortugalRonaldo akzeptiert mögliche Strafe und stellt Bedingungen für Rückkehr ins Trikot von PortugalGestern 07:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?