Cristiano Ronaldo und Portugal Nach dem Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft steht der portugiesische Fußball nicht nur vor einer Führungskrise, sondern auch vor finanziellen Problemen. Der portugiesische Fußballagent Miguel Alfonso erklärte, dass der Abgang des Stars den Verband bis zur Weltmeisterschaft 2030 etwa 85 Millionen Euro kosten könnte. Mit diesen Aussagen betonte Alfonso, dass Ronaldos Bedeutung für den portugiesischen Fußball weit über die Ergebnisse auf dem Platz hinausgeht. Seiner Meinung nach fehlt es der Nationalmannschaft derzeit an einem Spieler, der die Führungsrolle in würdiger Weise übernehmen kann. Ronaldo ist weg, aber ein Nachfolger als Anführer fehlt In einem exklusiven Interview mit der Publikation „Euro-Football.Ru“ bewertete Miguel Alfonso die aktuelle Situation der portugiesischen Nationalmannschaft. „Es gibt derzeit eine Reihe von Problemen. Nach Ronaldos Abgang ist kein echter Anführer in der Nationalmannschaft aufgetaucht.

Momentan gibt es drei Spieler, die diesen Status beanspruchen, aber keiner von ihnen kann zum wahren Aushängeschild des Teams werden“, sagte der Agent. Er ist der Ansicht, dass das Ausfüllen von Ronaldos Lücke in der Nationalmannschaft nicht nur eine Frage des fußballerischen Könnens ist. Cristiano war über Jahre hinweg das Gesicht des Teams und eine der größten Attraktionen für die Fans. Der Verband könnte 85 Millionen Euro verlieren Alfonso nannte finanzielle Verluste als das schwerwiegendste Problem. Er sagte, der Verband habe keine kurzfristige Lösung gefunden, um den Einnahmenrückgang nach Ronaldos Abgang auszugleichen. Den Berechnungen des Agenten zufolge könnten sich die Verluste bis zur Weltmeisterschaft 2030 auf etwa 85 Millionen Euro belaufen. Gleichzeitig plant der portugiesische Fußballverband, sein Jahresbudget in diesem Jahr von 210 Millionen auf 240 Millionen Euro zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund könnten sinkende Einnahmen eine zusätzliche Herausforderung für die Organisation darstellen.