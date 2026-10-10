Dringendes Disziplinarverfahren gegen Ronaldo eingeleitet, drohende 6-monatige Sperre

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Dringendes Disziplinarverfahren gegen Ronaldo eingeleitet, drohende 6-monatige Sperre

Die Ereignisse rund um die portugiesische Nationalmannschaft haben einen kritischen Punkt erreicht. Der Portugiesische Fußballverband (FPF) hat gegen den Kapitän und legendären Stürmer der Mannschaft, Cristiano Ronaldoein offizielles Disziplinarverfahren eingeleitet und ihn vorläufig aus dem Nationalkader suspendiert.

Laut einer Erklärung des Disziplinarausschusses der FPF, die von der renommierten nationalen Zeitung A Bola veröffentlicht wurde, wurde die Untersuchung des Verhaltens des Spielers offiziell als dringlich (Notfall) eingestuft.

FPF-Erklärung: Unterlagen bleiben bis zur Untersuchung vertraulich

Das Disziplinarorgan des Verbandes erläuterte die Details der getroffenen strengen Maßnahmen wie folgt:

  • Zweistufige Suspendierung: Bereits vor Beginn des Verfahrens war der Starspieler automatisch aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen worden. Nun wurde zusätzlich eine nicht-automatische, vorübergehende Suspendierung verhängt;

  • Dringlichkeitsstatus für das Verfahren: Am 10. Oktober 2026 wurden alle gesammelten Materialien an den Disziplinarausschuss der FPF übergeben;

  • Verbot der Informationsweitergabe: Gemäß dem Reglement des Verbandes ist es strengstens untersagt, Ermittlungsergebnisse oder Beweismittel öffentlich zu machen, bevor der Disziplinarausschuss die Untersuchung vollständig abgeschlossen hat.

Wie begann der Konflikt und welche Strafe droht Ronaldo?

Die Wurzeln dieses Konflikts, der die Welt des Fußballs erschüttert hat, liegen in internen Unstimmigkeiten im Trainingslager der Nationalmannschaft:

  • Eigenmächtiges Verlassen: Zuvor gab es Berichte, dass Ronaldo das Trainingslager der Nationalmannschaft aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Cheftrainer oder dem Stab eigenmächtig verlassen habe;

  • Drohende Sperre von bis zu 6 Monaten: Gemäß dem offiziellen Reglement der FPF könnte der 41-jährige Stürmer bei einer vollständigen Bestätigung des Disziplinarverstoßes mit einer Sperre von bis zu 6 Monaten und einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro belegt werden;

  • Endgültige Entscheidung steht aus: Derzeit werden diese Maßnahmen als potenzielle Strafen betrachtet. Ob der Spieler die Möglichkeit haben wird, in die Nationalmannschaft zurückzukehren, oder ob er mit einer langfristigen Sperre belegt wird, wird nach dem Abschlussbericht des Ausschusses geklärt.

Wie der Torjäger, der im Trikot von Al-Nassr sein 980. Karrieretor erzielte, aus diesem unangenehmen Disziplinarverfahren in seiner Heimat hervorgehen wird, bleibt im Fokus der Sportmedien.

Cristiano RonaldoPortugiesischer FußballverbandFPF DisziplinarverfahrenA BolaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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