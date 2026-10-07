Ronaldo akzeptiert mögliche Strafe und stellt Bedingungen für Rückkehr ins Trikot von Portugal

Cristiano Ronaldo hat erneut offen über die Ereignisse gesprochen, die dazu führten, dass er das letzte Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft verließ. Seiner Aussage nach war der Hauptgrund für diese Entscheidung ein erneuter Vertrauensbruch durch ein nicht eingehaltenes Versprechen sowie ein schwerer Vertrauensverlust gegenüber dem Cheftrainer.

Ronaldo betonte, dass er sich in der Nationalmannschaft gebraucht fühlen müsse, um zu bleiben. Als sich die Situation jedoch anders entwickelte, beschloss er, seine Sachen zu packen und das Trainingslager zu verlassen.

„Ich habe beschlossen, das Trainingslager zu verlassen, ohne darauf zu warten, dass ein weiteres Versprechen gebrochen wird. Für mich war die Wahrheit in menschlichen Beziehungen schon immer das Wichtigste.“

Ronaldo wurde erneut eine Wahl gelassen

Laut Ronaldo sprach er am Morgen des Tages, an dem die Pressekonferenz stattfand, mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes und dem Cheftrainer.

Er forderte beide auf, offen zu sagen, falls sie ihn nicht mehr in der Nationalmannschaft sehen wollten.

„Ich habe ihnen noch einmal gesagt: Wenn sie mich nicht im Team haben wollen, müssen sie es offen sagen. Für mich hätte Aufrichtigkeit ausgereicht.“

Ronaldo betonte, dass er bereit gewesen wäre, eine solche Entscheidung zu akzeptieren. Er versprach sogar, einen würdigen Abschied von der Nationalmannschaft zu organisieren.

Doch seiner Aussage nach erklärten der Verbandspräsident und der Cheftrainer einstimmig, dass er seinen Platz in der Nationalmannschaft habe.

„Sie antworteten einstimmig mit ‚Nein‘. Das heißt, sie sagten, dass mein Platz in der Nationalmannschaft sei.“

„Ich habe mich nie in die Entscheidungen des Trainers eingemischt“

Ronaldo betonte ausdrücklich, dass er sich während seiner gesamten Karriere nie in die taktischen oder technischen Entscheidungen der Cheftrainer eingemischt habe.

Seinen Worten zufolge ist er bereit, jede ihm in der Nationalmannschaft zugewiesene Aufgabe zu akzeptieren und zu respektieren.

„In fast 25 Jahren meiner Karriere habe ich mich kein einziges Mal in die technischen oder taktischen Entscheidungen eines Cheftrainers oder Nationaltrainers eingemischt.“

„Was auch immer mir vorgeschlagen wird, ob gut oder schlecht, ich akzeptiere es. Ich respektiere die Entscheidungen.“

Doch für Ronaldo gibt es eine Grenze – das gegebene Wort.

„Aber wenn ein mir gegebenes Versprechen gebrochen wird, fühle ich mich in diesem Team nicht mehr als gebrauchte Person.“

Ronaldo entschuldigte sich auch bei seinen Teamkollegen

Der Kapitän der Nationalmannschaft räumte ein, dass er sich bei seinen Teamkollegen dafür entschuldigen müsse, dass er das Trainingslager verlassen hat.

Er sagte, dass er das Trainingslager nicht hätte verlassen dürfen, auch wenn das Vertrauen in das Wort des Trainers schwer erschüttert war.

„Ich hätte das Trainingslager nicht verlassen dürfen. Die volle Verantwortung dafür liegt bei mir.“

Ronaldo entschuldigte sich auch erneut beim portugiesischen Volk. Er betonte jedoch, dass es für ihn von großer Bedeutung sei, dass ein Mensch zu seinem Wort steht.

„Von diesem Moment an hatte ich das Gefühl, dass mein Bleiben dem Team nur schaden könnte.“

„Wenn ich nicht gebraucht werde, packe ich meine Sachen und gehe“

Ronaldo äußerte sich auch scharf zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft.

Er sagte, er habe keine Angst davor, Entscheidungen zu treffen, wenn er das Gefühl habe, dem Team keinen Nutzen mehr zu bringen.

„Deshalb weiß ich, wie ich schon früher sagte, was zu tun ist, wenn ich mich nicht mehr als nützlich für das Team empfinde: Ich packe meine Sachen und gehe.“

Er ist jedoch nicht der Meinung, dass diese Entscheidung ohne Konsequenzen bleiben sollte.

Ronaldo gab offen zu, dass der portugiesische Fußballverband eine angemessene Strafe für sein Verhalten festlegen müsse.

„Die Sanktion für mein Verhalten muss vom portugiesischen Fußballverband festgelegt werden. Ich verstehe, dass es keine mildernden Umstände bei der Strafe geben sollte.“

Er bewertete sogar seinen Status als Kapitän nicht als mildernden, sondern als erschwerenden Umstand.

„Ich bin kein gewöhnlicher Spieler – ich bin der Kapitän der Nationalmannschaft. Deshalb ist das in diesem Fall ein erschwerender Faktor für mich.“

Ronaldo: „Die Regeln gelten für alle gleich“

Der portugiesische Star sagte, seine langjährige Erfahrung habe ihn eines gelehrt: Im Fußball steht niemand über den Regeln.

„Ich habe mich bereits entschuldigt, aber ich weiß genau, dass jede Handlung Konsequenzen haben muss.“

Ronaldo ist der Meinung, dass jeder, unabhängig von seinem großen Namen im Fußball, die festgelegten Regeln befolgen muss.

„Egal wer es ist, die Regeln gelten für alle gleich.“

Ronaldos Antwort auf das Gerede über einen Abschied

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte über ein mögliches Ende der Karriere von Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft und die Organisation eines würdigen Abschiedsspiels.

Ronaldo selbst gab eine klare Antwort auf diese Frage.

„Ich verspreche allen meinen Fans, besonders allen Portugiesen: Wir werden ein oder mehrere Abschiedsspiele haben. Dafür ist noch Zeit.“

Man kann also aus seinen Worten schließen, dass das Thema Abschied aus der Nationalmannschaft noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

Ronaldo verbarg auch nicht seine Absicht, weiterhin im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft aufzulaufen.

Er blieb sogar am Tag der Nachricht vom Tod seines Vaters beim Team

Ronaldo nannte einen der schwersten Tage seines Lebens als Beispiel, um seine Position zu erklären.

Er erinnerte sich daran, dass er auch zum Zeitpunkt der Nachricht vom Tod seines Vaters im Trainingslager der Nationalmannschaft war. Dennoch entschied er sich, bis zum Ende des Spiels, das am nächsten Tag stattfinden sollte, beim Team zu bleiben.

„Aber wenn ich an das Team denke, denke ich in erster Linie an Wettbewerb und Sieg. Daran habe ich auch an dem Tag gedacht, als ich vom Tod meines Vaters erfuhr.“

Ronaldo verband diese Entscheidung mit seiner Verantwortung gegenüber dem Land und der Nationalmannschaft.

„Ich war damals im Trainingslager der Nationalmannschaft und entschied mich, bis zum Ende des Spiels am nächsten Tag beim Team zu bleiben.“

Ronaldo ist bereit, wieder für Portugal zurückzukehren

Dennoch hat Cristiano Ronaldo die Tür zur Nationalmannschaft nicht geschlossen.

Er erklärte, dass er bereit sei, eine Berufung in die portugiesische Nationalmannschaft wieder anzunehmen, wenn seine körperliche Verfassung gut sei, er regelmäßig in seinem Verein spiele, Tore erziele und eine mögliche Sperre verbüßt habe.

„Ich werde wie bisher bereit sein, eine Berufung in die Nationalmannschaft anzunehmen.“

Diese Erklärung zeigt den wichtigsten Punkt in Ronaldos aktueller Haltung: Er will nicht vollständig auf die portugiesische Nationalmannschaft verzichten.

Im Gegenteil, er möchte wieder für das Team auflaufen und um den Sieg kämpfen.

„Das ist die reinste Form der Wahrheit“

Aus Ronaldos Erklärung geht hervor, dass die Entscheidung, das Trainingslager zu verlassen, für ihn keine einfache emotionale Reaktion war. Er verknüpft diese Entscheidung mit Vertrauen, einem gegebenen Versprechen und seinem Platz im Team.

Er gab seinen Fehler zu, entschuldigte sich bei seinen Teamkollegen und dem portugiesischen Volk und erklärte sich bereit, eine Strafe zu akzeptieren. Gleichzeitig stellte er klar, dass er die Tür zur Nationalmannschaft nicht schließt.

Am wichtigsten ist, dass Ronaldo noch einmal betonte, was er in dieser Angelegenheit für das Wesentliche hält: