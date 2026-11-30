Lugano kommt trotz Überzahl gegen Behruz Karimovs Team nicht über ein Remis hinaus
Der Tabellenführer der Schweizer Meisterschaft, Lugano, musste am 15. Spieltag einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen. Das Team spielte auswärts 2:2 gegen Luzern. Interessanterweise gelang es den Gastgebern, dem Spitzenreiter einen Punkt abzunehmen, obwohl sie bereits ab der 7. Minute in Unterzahl agieren mussten.
Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov, kam ebenfalls zum Einsatz. Er wurde in der 68. Minute für Lugano eingewechselt.
Luzern gab sich auch nach der Roten Karte nicht geschlagen
Die Partie in der Termoplan Arena begann für die Gastgeber äußerst schwierig. Bereits in der 7. Minute wurde der Luzern-Spieler Mikolayevski des Feldes verwiesen. Dennoch konnte Lugano den numerischen Vorteil nicht nutzen, um den Sieg zu erringen.
In der 26. Minute brachte Chiminyani die Gäste in Führung. Doch kurz vor Ende der ersten Halbzeit verwandelte Di Giusto einen Elfmeter zum Ausgleich. Zwei Minuten später brachte dos Santos Lugano erneut in Führung – 1:2.
Ein zweiter Elfmeter kostete den Tabellenführer den Sieg
In der 84. Minute verwandelte Di Giusto erneut einen Strafstoß sicher und stellte den Endstand von 2:2 her. In der verbleibenden Zeit änderte sich das Ergebnis nicht mehr.
Damit konnte Lugano den Gegner, der über eine Stunde lang in Unterzahl spielte, nicht besiegen.
Behruz Karimov wurde in der 68. Minute für dos Santos eingewechselt. Der usbekische Verteidiger unterstützte sein Team in der Schlussphase der Partie.
Lugano bleibt Tabellenführer
Nach dem Unentschieden behält Lugano mit 38 Punkten die Tabellenführung in der Schweizer Super League. Der Zweitplatzierte Young Boys hat 34 Punkte auf dem Konto. Luzern liegt mit 17 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.
Schweizer Super League. 15. Spieltag
Luzern — Lugano — 2:2
Tore: Di Giusto (40., Elfmeter, 84., Elfmeter) — Chiminyani (26.), dos Santos (42.).
Platzverweis: Mikolayevski (7., Luzern).
Datum: 29. November. Stadion: Termoplan Arena.
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