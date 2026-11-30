Der Tabellenführer der Schweizer Meisterschaft, Lugano, musste am 15. Spieltag einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen. Das Team spielte auswärts 2:2 gegen Luzern. Interessanterweise gelang es den Gastgebern, dem Spitzenreiter einen Punkt abzunehmen, obwohl sie bereits ab der 7. Minute in Unterzahl agieren mussten.

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov, kam ebenfalls zum Einsatz. Er wurde in der 68. Minute für Lugano eingewechselt.

Luzern gab sich auch nach der Roten Karte nicht geschlagen

Die Partie in der Termoplan Arena begann für die Gastgeber äußerst schwierig. Bereits in der 7. Minute wurde der Luzern-Spieler Mikolayevski des Feldes verwiesen. Dennoch konnte Lugano den numerischen Vorteil nicht nutzen, um den Sieg zu erringen.

In der 26. Minute brachte Chiminyani die Gäste in Führung. Doch kurz vor Ende der ersten Halbzeit verwandelte Di Giusto einen Elfmeter zum Ausgleich. Zwei Minuten später brachte dos Santos Lugano erneut in Führung – 1:2.