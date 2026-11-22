Am 14. Spieltag der Schweizer Meisterschaft konnte der Tabellenführer Lugano im eigenen Stadion, Stadio di Cornaredo dem Grasshopper Club Zürich einen knappen Sieg abringen – 2:1.

Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Toren: In der 51. Minute brachte dos Santos die Gastgeber in Führung. Obwohl Bettkober in der 71. Minute ausgleichen konnte, sicherte ein präziser Treffer von Kastroin der 83. Minute Lugano die wichtigen drei Punkte.

Behruz Karimov und die Tabellensituation

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov fehlte im Kader der Gastgeber aufgrund einer Gelbsperre.