Siegtreffer in der 83. Minute: Wie Lugano ohne Behruz Karimov gewann
Am 14. Spieltag der Schweizer Meisterschaft konnte der Tabellenführer Lugano im eigenen Stadion, Stadio di Cornaredo dem Grasshopper Club Zürich einen knappen Sieg abringen – 2:1.
Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Toren: In der 51. Minute brachte dos Santos die Gastgeber in Führung. Obwohl Bettkober in der 71. Minute ausgleichen konnte, sicherte ein präziser Treffer von Kastroin der 83. Minute Lugano die wichtigen drei Punkte.
Behruz Karimov und die Tabellensituation
Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov fehlte im Kader der Gastgeber aufgrund einer Gelbsperre.
Nach diesem Sieg baute Lugano sein Punktekonto auf 37 Zähler aus, festigte die Tabellenführung und liegt nun 6 Punktevor dem zweitplatzierten BSC Young Boys. Grasshopper Club Zürich verharrt hingegen mit 11 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz .
Statistiken
Lugano
Grasshopper Club Zürich
Endstand
2
1
Tore
dos Santos (51.), Kastro (83.)
Bettkober (71.)
Tabellenplatz / Punkte
1. Platz (37 Punkte)
10. Platz (11 Punkte)
Spielinformationen
Schweizer Super League, 14. Spieltag
Lugano — Grasshopper Club Zürich 2:1
21. November, Stadio di Cornaredo
Tore: dos Santos (51.), Kastro (83.) — Bettkober (71.)
Glauben Sie, dass die Rückkehr von Behruz Karimov die Defensive von Lugano im Titelrennen weiter stabilisieren wird? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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