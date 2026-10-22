Nordsjælland – ZSKA Sofia: Aufstellungen und Live-Ticker

78 Markus Gisdol entscheidet sich für einen Wechsel: Max Ebong geht, Teodor Ivanov (CSKA Sofia) kommt neu ins Spiel.

78 Es ist Zeit für einen Wechsel. Isaac Solet (CSKA Sofia) kommt für Dinis Almeida ins Spiel.

76 Justin Janssen (Nordsjælland) musste wissen, dass dieses Foul zum Platzverweis führen würde, aber er musste seinen Gegner unbedingt stoppen. Robert Jones zeigte ihm die Gelb-Rote Karte, und für ihn ist das Spiel beendet.

75 Malte Heyde (Nordsjælland) versuchte es nach einem Abpraller aus der Ferne, aber sein Schuss ging über die Latte.

74 Chance! Leandro Godoy (CSKA Sofia) nimmt eine hervorragende Flanke von Bruno Jordão im Strafraum an und schießt knapp am rechten Pfosten vorbei.

74 Die Spieler von ZSKA Sofia spielen sich den Ball mit kurzen Pässen zu.

72 Der Ball ist im Aus, es gibt Eckstoß. Nordsjælland hat die Chance, eine gefährliche Situation vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.

67 Tor! Alexander Lind nutzt ein Durcheinander im Strafraum und legt den Ball quer auf Ibrahim Adel (Nordsjælland), der eiskalt vollstreckt und zum 2:1 trifft.

66 9:10 – die aktuelle Anzahl der von beiden Teams begangenen Fouls.

65 Petko Panayotov verlässt den Platz, für ihn kommt Catalin Itu (ZSKA Sofia).

64 Nordsjælland hat den Gegner zu einem Eckball gezwungen.

62 Jens Olsen bringt frische Kräfte, Hjalte Rasmussen (Nordsjælland) kommt für Villum Berthelsen ins Spiel.

62 Cheftrainerwechsel: Malte Heide kommt für Niklas Rücker (FC Nordsjælland).

61 Ibrahim Adel (Nordsjælland) versuchte eine Chance zu kreieren, aber sein Zuspiel war zu steil.

60 Der Ball ist im Aus, und der Linienrichter zeigt auf die Eckfahne. Eckstoß für Nordsjælland.

59 Justin Janssen (Nordsjælland) sieht Gelb wegen eines Fouls.

55 Tor! Ibrahim Adel (Nordsjælland) schaltet im Strafraum am schnellsten, schnappt sich den Abpraller und schiebt den Ball flach in die Mitte zum Ausgleich ein. Es steht 1:1.

49 Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne, und Nordsjælland führt den Eckstoß aus.

49 Nach einem Standard von ZSKA Sofia hat sich einer der Verteidiger den Ball mühelos gesichert.

46 Die Pause ist vorbei und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+4 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende.

45+2 Ibrahim Adel (Nordsjaelland) versuchte einen Gegenspieler auszuspielen, danach ging der Ball ins Aus. Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckstoß für Nordsjaelland.

45+2 Nordsjaelland führt den Eckstoß aus.

45 Der vierte Offizielle hat 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt.

41 Nordsjælland hat den Ball unter Kontrolle, spielt einige Pässe und wartet auf eine gute Angriffsgelegenheit.

37 Steffen Akouokou (Nordsjælland) wurde vom Schiedsrichter für ein Foul vor wenigen Augenblicken verwarnt.

35 Schiedsrichter Robert Jones hat die Spirenzchen von Jens Olsen endlich satt und zeigt ihm Gelb!

34 Einer der Nordsjaelland-Spieler stand im Abseits, der Schiedsrichter pfiff ab.

30 Tobias Salquist (Nordsjælland) kommt ins Spiel, da Victor Nelsson verletzt ist und nicht weiterspielen kann.

29 Victor Nelsson (Nordsjaelland) liegt verletzt am Boden und der Schiedsrichter hat das Spiel für eine Behandlung unterbrochen.

29 FC Nordsjælland gegen ZSKA Sofia. Spielstand: 0-1. Gefährliches Spiel von Victor Nelsson (Nordsjælland). Robert Jones pfeift das Foul ab.

26 Ibrahim Adel (Nordsjælland) versuchte, die Flanke per Kopfball im linken Eck unterzubringen, nachdem er hoch gestiegen war. Fédor Lapoukhov zeigte glänzende Reflexe und verhinderte mit einer großartigen Parade, dass der Ball im Netz landete.

25 Nordsjælland zeigt ein fantastisches Mannschaftsspiel und kontrolliert den Ball mit vielen kurzen Pässen. Wenn sie eine Lücke in der Abwehr finden und treffen wollen, ist Geduld der Schlüssel.

20 Dineysh Almedia (CSKA Sofia) sollte sich über die Gelbe Karte nicht wundern, der Schiedsrichter hat die Situation souverän beruhigt.

17 ZSKA Sofia konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr wachsam blieb und die Gefahr klärte.

16 Angelo Martino (CSKA Sofia) visiert das Tor an und zieht aus der Ferne ab, aber Andreas Hansen ist zur Stelle.

11 Pech gehabt! Ioannis Pittas (CSKA Sofia) zieht aus spitzem Winkel ab, der Torwart hatte Mühe, aber der Ball geht knapp über die Latte.

8 Tor! Ein schrecklicher Fehler führt zum Tor. Der Verteidiger verliert den Ball, sodass Leandro Godoy (CSKA Sofia) ihn sich schnappen und im Netz unterbringen kann, Stand 0:1.

6 Runar Norheim (Nordsjælland) bringt eine tolle Flanke, aber die Abwehr klärt die Gefahr.

3 LATTE! Stefano Sensi (CSKA Sofia) zieht aus der Distanz ab und knallt den Ball an die Latte. Was für ein Schuss!

1 Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!

21:46 Die Spieler sind auf dem Platz, und ZSKA Sofia stößt das Spiel an.

21:45 Das heutige Spiel wird von Robert Jones geleitet.

21:45 Sie können die Spieldetails und die Startaufstellungen beider Mannschaften einsehen.