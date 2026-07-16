Konflikt zwischen Romano und ZSKA: Moskauer Klub entlarvt berühmten Insider

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Konflikt zwischen Romano und ZSKA: Moskauer Klub entlarvt berühmten Insider

Der Offensivspieler der usbekischen Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayevs ehemaliger Verein, ZSKA Moskau, sah sich unerwartet mit einer massiven Informationsattacke konfrontiert. Der Vertreter der russischen Premier Liga gab eine scharfe Gegendarstellung ab und beschuldigte den weltweit bekanntesten Transfer-Insider Fabrizio Romano, Fake News zu verbreiten.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser sensationellen Erklärung und die Situation rund um Fayzullayevs Ex-Klub.

Welche Nachricht hatte Romano verbreitet?

Der bekannte italienische Journalist Fabrizio Romano schrieb auf seinen Social-Media-Kanälen, dass ZSKA Moskau dem Flügelspieler Exequiel Zeballos vom argentinischen Klub Boca Juniors ein Rekordgehalt von 5 Millionen Euro pro Jahr angeboten habe. Der Insider behauptete, der argentinische Spieler habe dieses finanziell äußerst lukrative Angebot abgelehnt und einen Wechsel zum italienischen Klub Napoli bevorzugt.

ZSKAs scharfe Antwort: „Hör auf mit dem Unsinn!“

Der Pressedienst des Moskauer Klubs ließ Romanos Meldung nicht unkommentiert und richtete via soziale Medien eine direkte und sehr harte Botschaft an den Journalisten:

Aus der ZSKA-Erklärung: „Fabrizio, hör auf, Unsinn zu verbreiten. Du bist ein respektierter Journalist. ZSKA hat noch nie einem Spieler ein Nettogehalt von 5 Millionen Euro pro Jahr angeboten. Die Verhandlungen mit Boca endeten bereits im Februar dieses Jahres; es gab keinen Deal und auch kein persönliches Vertragsangebot an den Spieler. Wir suchen in diesem Transferfenster keinen Flügelspieler. Hör auf, den Namen unseres Klubs zu benutzen, um Deals zu bewerben und Forderungen künstlich in die Höhe zu treiben!“

Nach Ansicht der Offiziellen des Moskauer Klubs nutzen Spielerberater oder interessierte Parteien den Namen ZSKA als Waffe, um den Preis und die Nachfrage nach ihren Spielern künstlich zu steigern (Hype zu erzeugen).

Abbosbek Fayzullayev Faktor: ZSKAs Gold-Transfer

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse ist ZSKA für usbekische Fans ein sehr vertrauter Verein. Denn der Anführer unserer Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullayev, hat sich genau über diesen Klub im europäischen Fußball einen Namen gemacht.

Fayzullayev verteidigte die Ehre der 'Armeeler' von 2023 bis 2025 würdig und gewann mit dem Team den russischen Pokal sowie den russischen Superpokal. Durch den Transfer des usbekischen Talents profitierte die ZSKA-Führung nicht nur sportlich, sondern auch finanziell enorm.

Fayzullayevs Transferweg von ZSKA bis in die Türkei:

Indikator / Prozess

Details

Dauer der Vereinszugehörigkeit

2023 – 2025

Gewonnene Trophäen

Russischer Pokal und russischer Superpokal

Kauf von Pakhtakor

500.000 Euro

Transfer zu Istanbul Basaksehir (Sommer 2025)

7,5 Millionen Euro

Historischer Status

Der teuerste Transfer in der Geschichte des türkischen Klubs!

Derzeit spielt unser 22-jähriger Landsmann erfolgreich in der türkischen Süper Lig und steigert seinen Marktwert weiter. Sein ehemaliger Verein verteidigt derweil entschlossen seinen Ruf auf dem Transfermarkt gegen Fake-Insider.

FußballZSKA MoskauFabrizio RomanoTransfernewsAbbosbek Fayzullayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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