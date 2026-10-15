Hearts – Nordsjælland: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel zwischen Hearts und Nordsjælland im Rahmen der Conference League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Hearts Startelf: 1. Roys B., 2. Borchgrevink K., 10. Braga K., 64. Fegan-Walcott M., 5. McCart J., 6. McIntyre O., 15. McPake J., 78. Mendy L., 7. Miller K., 18. Milne H. (Kapitän), 21. Wilson J.
Hearts Ersatzbank: 23. Altena J., 28. Clark Z., 17. Findley S., 30. Fulton R., 39. Gillis M., 19. Ghendouz S., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsley S., 74. Mato R., 33. Pollock F., 9. Williams J.
Hearts Cheftrainer: Vrancken W.
Nordsjælland Startelf: 13. Hansen A., 14. Adel I., 10. Amoako P., 6. Brink M., 18. Janssen J., 5. Lahteenmaki J., 11. Lind A., 4. Markmann N., 25. Nelsson V., 23. Norheim R., 3. Salkvist T. (Kapitän).
Nordsjælland Ersatzbank: 15. Akua S., 2. Ankersen P., 29. Bertelsen V., 16. Busk J., 22. Eriksson K., 49. Faber V., 21. Heyde M., 8. Røykjær N., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 28. Walker M.
Nordsjælland Cheftrainer: Olsen J.
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