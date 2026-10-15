NEC Nijmegen – Levski Sofia: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Europa League zwischen NEC Nijmegen und Levski Sofia beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
NEC Nijmegen Startelf: 1. Krettaz G., 99. Bishoff K., 73. Bras G., 9. Chery T. (Kapitän), 24. Fonville D., 34. Kers K., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Nuytinck B., 4. Schuurs P., 10. Tadić D.
NEC Nijmegen Ersatzbank: 18. Geiger D., 38. Genet J., 66. Kabar A., 22. Kaplan A., 35. Monteiro J., 42. Moslix Y., 12. Polster N., 14. Sırceis K., 11. Willumsson V. T.
NEC Nijmegen Cheftrainer: Schreuder D.
Levski Sofia Startelf: 92. Vutsov S., 50. Dimitrov K. (Kapitän), 17. Everton Bala, 8. Grujić M., 27. Cusso D., 3. Maicon, 4. Makoun K., 19. Mhoubarik M., 21. Neves A., 7. Reynaldo, 35. Serginho.
Levski Sofia Ersatzbank: 20. Centelles A., 2. Evertton S., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 22. Sula M., 18. Trdin G., 1. Vladimirov O.
Levski Sofia Cheftrainer: Velázquez J.
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