Plzen – Levski Sofia: Aufstellungen und Liveticker

·14·Sport
Plzen – Levski Sofia: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Plzen und Levski Sofia im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Plzen: 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dve S., 3. Vavro D., 2. Palishak T., 6. Cherv L., 18. Ladra T., 19. Suare S., 17. Groshovski P. (Kapitän), 25. Kabongo K., 9. Visinski D.

Ersatzbank Plzen: 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Laval S., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 11. Vidra M.

Cheftrainer Plzen: Kovach R.

Startelf Levski Sofia: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (Kapitän), 4. Makun K., 3. Maykon, 8. Gruyich M., 19. Mubarik M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.

Ersatzbank Levski Sofia: 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.

Cheftrainer Levski Sofia: Velaskes J.

PlzenLevski SofiaEuropa LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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