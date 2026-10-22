Plzen – Levski Sofia: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Plzen und Levski Sofia im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Plzen: 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dve S., 3. Vavro D., 2. Palishak T., 6. Cherv L., 18. Ladra T., 19. Suare S., 17. Groshovski P. (Kapitän), 25. Kabongo K., 9. Visinski D.
Ersatzbank Plzen: 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Laval S., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 11. Vidra M.
Cheftrainer Plzen: Kovach R.
Startelf Levski Sofia: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (Kapitän), 4. Makun K., 3. Maykon, 8. Gruyich M., 19. Mubarik M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.
Ersatzbank Levski Sofia: 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.
Cheftrainer Levski Sofia: Velaskes J.
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