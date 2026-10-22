Bournemouth – Milan: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel Bournemouth gegen Milan im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Bournemouth Startelf: 20. Di Gregorio M., 12. Adams T., 10. Christie R. (Kapitän), 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Doak B., 5. Hill J., 19. Kluivert J., 14. Silva A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.
Bournemouth Ersatzbank: 21. Adli A., 55. Allan M., 7. Brooks D., 4. Cook L., 1. Petrovic D., 37. Ryan, 30. Rodriguez A., 15. Smith A., 6. Soler C., 27. Toth A.
Bournemouth Cheftrainer: Rose M.
Milan Startelf: 16. Maignan M. (Kapitän), 70. Cissé A., 5. De Winter K., 2. Estupiñán P., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 23. Tomori F.
Milan Ersatzbank: 33. Bartesaghi D., 41. Buie L. P., 73. Camarda F., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 34. Hila M., 14. Modrić L., 11. Pulisic C., 12. Rabo A., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V.
Milan Cheftrainer: Amorim R.
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