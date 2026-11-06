Schock im San Siro: Milan unterliegt Ferencváros in der Europa League

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Schock im San Siro: Milan unterliegt Ferencváros in der Europa League

Am 4. Spieltag der Europa League kam es zu einem unerwarteten Ergebnis, das die Fußballwelt in Staunen versetzte. Der italienische Traditionsverein AC Mailand empfing im legendären San Siro den ungarischen Klub Ferencváros und musste eine bittere 0:2-Niederlage hinnehmen.

Der Matchwinner Joseph Nonge erzielte in der zweiten Halbzeit zwei Treffer, sicherte den Ungarn einen historischen Auswärtssieg und stürzte die Gastgeber in eine tiefe sportliche Krise.

Tore in der zweiten Halbzeit: Ein makelloser Doppelpack von Joseph Nonge

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel nach dem Seitenwechsel eine dramatische Wendung:

  • Der Führungstreffer: In der 52. Minute nutzte Ferencváros-Stürmer Joseph Nonge eine Lücke in der Mailänder Defensive und erzielte das 0:1.

  • Doppelpack und Entscheidung: In der 66. Minute schlug Nonge erneut zu und schnürte mit seinem zweiten Treffer den 0:2-Endstand.

  • Rote Karte und disziplinierte Defensive: In der 77. Minute mussten die Ungarn nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren. Doch die „Rossoneri“ fanden gegen die kompakte Abwehr des Gegners kein Durchkommen mehr.

Tabellensituation: Ferencváros obenauf, Milan im Abwärtstrend

Nach dieser Partie ergibt sich ein völlig gegensätzliches Bild in der Gesamttabelle der Europa League:

  • Die Sensation von Ferencváros: Der ungarische Meister hat nach 4 Spielen die maximale Ausbeute von 12 Punkten erreicht und klettert auf den 2. Tabellenplatz.

  • Milans besorgniserregender Absturz: Das italienische Team rutschte nach nur 3 Punkten aus 4 Spielen auf den 25. Platz ab und gefährdet damit ernsthaft den Einzug in die K.-o.-Phase.

Spielbericht: UEFA Europa League, 4. Spieltag

AC Mailand (Italien) – Ferencváros (Ungarn) 0:2 (0:0)

  • Tore: Joseph Nonge (52., 66.).

  • AC Mailand: Torriani, Diavara (Moreyra, 46.), Chila, de Winter, Bartesaghi (Camarda, 67.), Musah, Hutchinson, Jashari (Modrić, 63.), Pulisic, Ramos, Cissé (Pulisic, 46.).

  • Ferencváros: Dibusz, Osvát, Gómez, Réméckers, Kady, Bero (Bamidele, 67.), Zachariassen (Maïga, 86.), Birmančević (Levi, 86.), Adama, Korbu (Arzani, 90.), Nonge (Madaras, 67.).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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