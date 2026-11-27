Bournemouth siegt trotz Unterzahl auswärts gegen Celta
Am 5. Spieltag der Ligaphase der Europa League war der englische Verein Bournemouth in Spanien bei Celta zu Gast und schaffte nach einer schwierigen Ausgangslage einen 2:1 Sieg. Nachdem der englische Klub bereits in der 22. Minute einen Platzverweis hinnehmen musste, erzielten sie in der zweiten Halbzeit zwei Tore und sicherten sich wichtige drei Punkte.
Rote Karte und Comeback in der zweiten Halbzeit
Dominanz der Gastgeber und Platzverweis: In der 19. Minute nutzte Iago Aspas seine Chance und brachte die Viguesen in Führung. Drei Minuten später (
22.') sah der Verteidiger der Gäste, Bafodé Diakité die Rote Karte und musste das Feld verlassen, wodurch Bournemouth fast 70 Minuten in Unterzahl agieren musste.
Willensstärke in Unterzahl: Dennoch gab sich der englische Klub nicht geschlagen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit (
47.') glich Alvaro Rodriguez aus, während in der 78. Minute Ryan den Siegtreffer für die Gäste erzielte.
Spielbericht
Statistiken
Details
Wettbewerbsphase
Europa League, 5. Spieltag
Endergebnis
Celta 1:2 Bournemouth
Tore
Iago Aspas (19.') — Alvaro Rodriguez (47.'), Ryan (78.')
Platzverweis
Bafodé Diakité (22.', Bournemouth)
War der Sieg von Bournemouth, die 70 Minuten lang in Unterzahl gegen Celta gewannen, Ihrer Meinung nach das beeindruckendste Comeback des 5. Spieltags?
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