Am 5. Spieltag der Ligaphase der Europa League trat der italienische Verein Milan auswärts gegen den griechischen Klub Olympiakos an und bewies eine beeindruckende Moral. Nachdem die Schützlinge von Ruben Amorim während der Partie mit zwei Toren zurücklagen, trafen sie in der zweiten Halbzeit viermal ins gegnerische Netz und gewannen mit 4:2 .

Von 0:2 auf 4:2: Einwechslungen entscheiden das Spiel

Starker Start der Gastgeber: In der 31. Minute unterlief dem Torhüter der „Rossoneri“, Mike Maignan , ein Eigentor, und in der 49. Minute stellte Jota Silva auf 2:0 .

Milans schnelle Antwort: In der 56. Minute verkürzte Hutchinson , und in der 63. Minute glich Cissé aus. Der zur Halbzeit eingewechselte Christian Pulisic brachte sein Team in der 71. Minute in Führung, während 90+5 Moreyra in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Moreyra setzte den Schlusspunkt.

Tabellensituation und Spielbericht

Nach diesem wichtigen Sieg erhöhte Milan sein Punktekonto auf 6 Zähler und kletterte in der Tabelle auf den 21. Platz . Das unterlegene Olympiakos verbleibt mit 10 Punkten auf dem 7. Rang .

Statistiken Details Wettbewerbsphase Europa League, 5. Spieltag Spielergebnis Olympiakos 2:4 Milan Tore Maignan (31., Eigentor), Jota Silva (49.) — Hutchinson (56.), Cissé (63.), Pulisic (71.), Moreyra (90.+5) Tabellenplatz Milan — 21. Platz (6 Punkte) / Olympiakos — 7. Platz (10 Punkte)

Aufstellung Olympiakos: Ortega, Smailovic, Pirola, Retsos (Toufakis, 82.), Bruno, Pedersen (Saliakas, 67.), Silva, Sa, Freuler, Gelson (Fortounis, 72.), Gonzalez (Yaremchuk, 67).

Aufstellung Milan: Maignan, Diawara (Terracciano, 67.), de Winter (Tomori, 53.), Hila, Jashari, Moreyra, Rabiot, Estupinan (Musah, 46.), Cissé (Comotto, 85.), Hutchinson, Ramos (Pulisic, 46).

Glauben Sie, dass Milan unter Ruben Amorim nach diesem Super-Comeback die K.o.-Phase der Europa League erreichen und um den Titel kämpfen kann?

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