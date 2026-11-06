Ruben Amorim äußert sich nach der vernichtenden Niederlage von Milan deutlich

Milan-Cheftrainer Ruben Amorim äußerte sich scharf nach der unerwarteten und schmerzhaften Niederlage (0:2) gegen den ungarischen Verein Ferencváros am 4. Spieltag der Europa League. Nach dem Misserfolg im eigenen Stadion gab der portugiesische Fachmann in einem Interview mit Football Italia offen zu, dass er die Mannschaft nicht in Schutz nehmen werde.

Amorim betonte, dass das Team in seiner derzeitigen Verfassung weder körperlich noch mental bereit sei, gleichzeitig in der nationalen Meisterschaft und auf europäischer Bühne zu bestehen.

«Normalerweise würde ich mein Team verteidigen, aber diesmal nicht»: Amorims Geständnis

Der Milan-Trainer erklärte die Gründe für die Niederlage wie folgt:

Konkurrenz an zwei Fronten: «Wir sind derzeit absolut nicht bereit, in zwei Wettbewerben gleichzeitig anzutreten. Wir müssen ernsthaft daran arbeiten, unsere Herangehensweise an das Spiel und unsere allgemeine Einstellung grundlegend zu ändern»;

Die Wahrheit ohne Ausreden: «Für das heutige beschämende Ergebnis gibt es keine Entschuldigung. Normalerweise würde ich etwas finden, um meine Spieler öffentlich zu verteidigen, aber diesmal werde ich das nicht tun. Wir müssen demütig sein und verstehen, was auf dem Platz wirklich passiert ist»;

Mangel an Mut: «Wir waren nicht bereit für das Spiel, uns fehlte der wahre Kampfgeist und Mut. Selbst wenn wir nicht gewinnen konnten, hätten wir alles geben müssen, um die Situation zu korrigieren. Aber heute war diese Leidenschaft auf dem Platz nicht zu sehen».

Krise in derEuropa League: Absturz auf Platz 26

Die Situation der Mailänder unter Ruben Amorim in den europäischen Wettbewerben nimmt katastrophale Züge an: