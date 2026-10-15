Ferencváros – Plzeň: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Ferencváros und Plzeň im Rahmen der Europa League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Ferencváros: 63. Radnóti D., 7. Birmančević V., 20. Kady, 17. Korbu M., 11. Dele, 4. Gomes M., 76. Lisztes K., 6. Nagy Á., 14. Botka E., 28. Ramírez C., 16. Zachariassen K. (Kapitän).
Ersatzbank Ferencváros: 15. Arzani D., 18. Bagi Á., 90. Dibusz D., 71. Lakatos Cs., 10. Levi J., 72. Madarász Á., 80. Maïga H., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 33. Őri L., 88. Rommens P., 5. Zahore N.
Cheftrainer Ferencváros: Borbély B.
Startelf Plzeň: 1. Tvrdoň M., 14. Dweh S., 40. Dweh S., 29. Gabriel A., 17. Hrošovský P. (Kapitän), 25. Kabongo K., 99. Memic A., 20. Panos J., 36. Pirkich S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A.
Ersatzbank Plzeň: 30. Baier V., 6. Červ L., 23. Faal B., 18. Ladra T., 7. Havel M., 2. Paluska T., 19. Suárez S., 10. Touré M., 3. Vavro D., 9. Višinský D., 11. Vydra M., 44. Wiegele F.
Cheftrainer Plzeň: Kováč R.
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