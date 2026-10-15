Ferencváros – Plzeň: Aufstellungen und Liveticker

·9·Sport
Ferencváros – Plzeň: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Ferencváros und Plzeň im Rahmen der Europa League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Ferencváros: 63. Radnóti D., 7. Birmančević V., 20. Kady, 17. Korbu M., 11. Dele, 4. Gomes M., 76. Lisztes K., 6. Nagy Á., 14. Botka E., 28. Ramírez C., 16. Zachariassen K. (Kapitän).

Ersatzbank Ferencváros: 15. Arzani D., 18. Bagi Á., 90. Dibusz D., 71. Lakatos Cs., 10. Levi J., 72. Madarász Á., 80. Maïga H., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 33. Őri L., 88. Rommens P., 5. Zahore N.

Cheftrainer Ferencváros: Borbély B.

Startelf Plzeň: 1. Tvrdoň M., 14. Dweh S., 40. Dweh S., 29. Gabriel A., 17. Hrošovský P. (Kapitän), 25. Kabongo K., 99. Memic A., 20. Panos J., 36. Pirkich S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A.

Ersatzbank Plzeň: 30. Baier V., 6. Červ L., 23. Faal B., 18. Ladra T., 7. Havel M., 2. Paluska T., 19. Suárez S., 10. Touré M., 3. Vavro D., 9. Višinský D., 11. Vydra M., 44. Wiegele F.

Cheftrainer Plzeň: Kováč R.

FerencvárosPlzeňEuropa LeagueFußballLiveticker
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Großer Fußball in der Europa League: Alle Play-off-PaarungenGroßer Fußball in der Europa League: Alle Play-off-Paarungen15 August 05:33Mourinho sagt offen, was Real Madrid fehltMourinho sagt offen, was Real Madrid fehlt9 August 10:05Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?28 August 18:36Brighton – Kauno Žalgiris: Aufstellungen und Live-TickerBrighton – Kauno Žalgiris: Aufstellungen und Live-TickerHeute 22:51UEFA gibt das Team der Woche für den 2. Spieltag der Champions League bekanntUEFA gibt das Team der Woche für den 2. Spieltag der Champions League bekanntHeute 22:51Hearts – Nordsjælland: Aufstellungen und Live-TickerHearts – Nordsjælland: Aufstellungen und Live-TickerHeute 22:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg