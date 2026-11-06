Im Rahmen des 3. Spieltags der UEFA Conference League empfing der Schweizer Klub Lugano den litauischen Verein „Kauno Žalgiris“ auf heimischem Boden und sicherte sich einen souveränen 3:0-Sieg.

Dieses Spiel war für die usbekischen Fußballfans von besonderer Bedeutung: Unser Landsmann, der für Lugano spielt, Behruz Karimov zeichnete sich durch eine hervorragende Leistung aus und lieferte einen Assist.

Blitzstart in der ersten Halbzeit: Alle Tore innerhalb von 32 Minuten

Die Schweizer übernahmen von der ersten Minute an die Initiative und entschieden das Spiel bereits in der ersten Hälfte:

Schnelle Tore: Die Gastgeber eröffneten den Torreigen bereits in der 11. Minute durch einen präzisen Schuss von Yanis Cimignani. 13 Minuten später, in der 24. Minute, erhöhte der erfahrene Ezgjan Alioski auf 2:0.

Der entscheidende Pass von Karimov: In der 32. Minute leitete Behruz Karimov einen großartigen Angriff mit einem Assist ein, den Daniel dos Santos zum 3:0-Endstand verwertete.

Souveräner Abschluss: Nachdem Lugano bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt hatte, behielten sie auch in der zweiten Hälfte die volle Kontrolle.

Lugano ist der absolute Tabellenführer

Dieser deutliche Sieg katapultiert den Schweizer Klub an die Spitze der Gesamttabelle:

100-Prozent-Bilanz: Lugano hat alle drei bisherigen Spiele der Conference-League-Ligaphase gewonnen und die maximale Ausbeute von 9 Punkten erreicht.

Platz 1 und Beständigkeit: Die Mannschaft zeigt eine konstante Leistung und steht unangefochten an der Spitze der Tabelle.

Spielbericht: UEFA Conference League, 3. Spieltag

Lugano (Schweiz) – Kauno Žalgiris (Litauen) 3:0 (3:0)

Tore: Yanis Cimignani (11.), Ezgjan Alioski (24.), Daniel dos Santos (32.).

Assist: Behruz Karimov (32.).

Solche souveränen Schritte junger usbekischer Talente auf europäischem Boden eröffnen neue Horizonte für die Entwicklung unseres nationalen Fußballs.