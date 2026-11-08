Am 13. Spieltag der Schweizer Meisterschaft kam es zu einem der überraschendsten und sensationellsten Ergebnisse der Saison. Der souveräne Tabellenführer FC Lugano musste auswärts beim FC St. Gallen eine herbe 0:5-Niederlage hinnehmen.

Dies war die erste Saisonniederlage für Lugano. Das Schicksal der Partie änderte sich bereits in der 11. Minute drastisch, als ein Stürmer der Gäste vom Platz gestellt wurde.

Drama im Spiel: Platzverweis in der 11. Minute und 5 Gegentore

Im Kybunpark lief für die Gäste von Beginn an alles schief:

Der Platzverweis von Ajeti: Bereits in der 11. Minute sah Lugano-Stürmer Albian Ajeti nach einem groben Foul die Rote Karte, wodurch sein Team in Unterzahl geriet.

Debakel in der ersten Halbzeit: Die numerisch überlegenen Gastgeber erhöhten den Druck und erzielten bis zur Pause drei Treffer – Okoroji (33.), Görtler (35.) sowie Gall (45.+2) stellten den Spielstand auf 3:0.

Das Ende in der zweiten Halbzeit: In der 66. Minute schnürte Görtler seinen Doppelpack, und in der 84. Minute erzielte Probst den fünften Treffer, was die totale Niederlage des Spitzenreiters besiegelte – 5:0.

Behruz Karimov wurde eingewechselt

Der talentierte junge Verteidiger, der kürzlich für das November-Trainingslager der usbekischen Nationalmannschaft nominiert wurde, Behruz Karimov wurde in dieser Partie eingewechselt, um seinem Team zu helfen:

Um die Lücken in der Defensive zu schließen, wechselte das Trainerteam den usbekischen Legionär in der 65. Minute für Zanotti ein.

Spielbericht und Aufstellungen

Schweizer Meisterschaft. 13. Spieltag FC St. Gallen — FC Lugano 5:0 8. November, Kybunpark Tore: Okoroji (33.), Görtler (35., 66.), Gall (45.+2), Probst (84.). Platzverweis: Ajeti (11., Lugano).

FC Lugano: von Ballmoos (Gebhardt, 26.), Papadopoulos, Mai, Bichsel, Zanotti (KARIMOV, 65.), Cimignani, Grgić, Bislimi (Steffen, 80.), Marques (Alioski, 65.), dos Santos (Berens, 46.), Ajeti.

Tabellensituation: Die Tabellenführung bleibt bestehen

Trotz der hohen und schmerzhaften Niederlage bleibt Lugano dank des zu Saisonbeginn aufgebauten Polsters an der Spitze: