Behruz Karimov kommt beim Sieg von Lugano gegen Basel zum Einsatz

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Behruz Karimov kommt beim Sieg von Lugano gegen Basel zum Einsatz

Am 12. Spieltag der Schweizer Super League empfing Tabellenführer Lugano mit Basel einen der renommiertesten Klubs des Landes und sicherte sich einen wichtigen 2:1-Sieg.

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Behruz Karimov wurde in dieser wichtigen Partie eingewechselt und trug dazu bei, den Sieg für sein Team zu sichern.

Intensität in der ersten Halbzeit: 3 Tore und entscheidende Momente

Das Spiel in der AIL Arena begann mit hohem Tempo:

  • Frühe Tore (10. und 27. Minute): Die Gastgeber starteten aktiv und gingen bereits in der 10. Minute durch einen präzisen Schuss von dos Santos in Führung. In der 27. Minute erhöhte Chiminyani den Vorsprung auf 2:0.

  • Die Antwort von Basel (37. Minute): Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und verkürzten in der 37. Minute durch ein Tor von Otele auf 2:1.

  • Karimovs Einwechslung (73. Minute): Um die Defensive in der zweiten Halbzeit zu stärken und dem Druck standzuhalten, wechselte das Trainerteam in der 73. Minute unseren Landsmann Behruz Karimov ein. Der Verteidiger agierte in der verbleibenden Zeit souverän und half dabei, den Sieg über die Zeit zu bringen.

9 Punkte Vorsprung in der Tabelle

Dieser Erfolg ebnet Lugano den Weg zur Meisterschaft weiter:

  • Lugano: Mit nun 34 Punkten festigen die Gastgeber ihren ersten Tabellenplatz und liegen bereits 9 Punkte vor dem engsten Verfolger Young Boys.

  • Basel: Die Gäste bleiben bei 14 Punkten stehen und rutschen nach der Niederlage auf den 7. Tabellenplatz ab.

Spielbericht:

  • Schweizer Super League, 12. Spieltag

  • Lugano — Basel 2:1

  • Datum und Ort: 1. November, AIL Arena

  • Tore: dos Santos 10., Chiminyani 27. — Otele 37.

Aufstellung Lugano:

von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Bisshel, 51.), Grgic, Zanotti, Bislimi, dos Santos (Pilstrom, 75.), Chiminyani, Moncada (Castro, 21., KARIMOV, 73.), Berens (Ajeti, 73.).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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