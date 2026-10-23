Ergebnisse des 3. Spieltags der Europa League: Juventus lässt Punkte liegen, Marseille unterliegt

Die nächsten Begegnungen des 3. Spieltags der Ligaphase der Europa League haben begonnen. Im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb standen das spannende Duell in Turin sowie die Auftritte der Favoriten im Mittelpunkt des Interesses.

Im Turiner «Allianz Stadium» empfing der italienische «Juventus» Club den französischen «Rennes» und trennte sich in einem umkämpften Spiel mit einem 2:2-Unentschieden. Der Leverkusener «Bayer» Club kehrte mit einem souveränen Sieg aus Griechenland zurück und übernahm die Tabellenspitze.

Dramatisches Duell in Turin: «Juventus» — «Rennes» 2:2

Die Partie entwickelte sich von der ersten Minute an zu einem offenen und intensiven Schlagabtausch:

Schneller Schlagabtausch: Auf Seiten der Gastgeber eröffnete Zeki Çelik bereits in der 5. Minute den Torreigen, doch in der 15. Minute stellte der Star der Gäste, Mousa Al-Tamari, den Ausgleich wieder her;

Elfmeter-Serie: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 43. Minute, verwandelte Boulaye Dia einen Elfmeter sicher und brachte «Rennes» in Führung. In der zweiten Halbzeit nutzte Nick Woltemade auf Seiten der «Alten Dame» in der 67. Minute einen Strafstoß zum 2:2-Endstand;

Aufstellungen: Obwohl Stars wie Vicario, Bremer, Koopmeiners und Kolo Muani für die Gastgeber aufliefen, gelang den Turinern kein Sieg. Durch dieses Remis bleibt «Juve» mit 7 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz.

Doppelpack von Hofmann: «Bayer» mit 100-Prozent-Quote an der Spitze

Der deutsche «Bayer» Club war zu Gast beim griechischen OFI Kreta und erzielte zwei unbeantwortete Treffer:

Jonas Hofmann Show: Der erfahrene Mittelfeldspieler ließ den gegnerischen Torhüter in der 35. und 37. Minute zweimal in kurzer Folge alt aussehen und schnürte einen Doppelpack;

Absolute Tabellenführung: Nach 3 Spielen und 9 gesammelten Punkten stehen die Leverkusener nun allein an der Spitze der Europa-League-Tabelle.

Weitere wichtige Ergebnisse des 3. Spieltags:

«Sturm» — «Marseille» 1:0 In Österreich gab es ein überraschendes Ergebnis — das einzige Tor durch Diakate in der 13. Minute besiegelte die Niederlage des französischen Clubs.

«Lech» — «Sunderland» 1:1 Obwohl das englische Team, das nach Polen gereist war, früh in Führung ging (2. Minute durch Tuterov), glich Bengtsson in der 70. Minute aus. «Sunderland» belegt mit 7 Punkten den 5. Platz.

Fazit des Spieltags In der Europa League zeigt sich, dass der Kampf um jeden Punkt an der Spitze der Gesamttabelle extrem intensiv ist.