OFI Kreta gegen Bayer Leverkusen: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen OFI Kreta und Bayer Leverkusen im Rahmen der Europa League beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf OFI Kreta: 1. Lilo K., 5. Kostulas K., 15. Punguras A., 2. Krizmanich K., 24. Dikmann L., 14. Andrutsos A. (Kapitän), 41. Buxalakis A., 3. Atanasiu N., 10. Kantalapedra A., 19. Kodro K., 18. Nuss T.
Ersatzbank OFI Kreta: 21. Apostolakis I., 11. Funtas T., 17. Gonsales B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopulos G., 6. Karaxalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenurgiakis P., 43. Nikolau D., 30. Romano T., 71. Sitmalidis A., 46. Teodosulakis I.
Cheftrainer OFI Kreta: Kontis K.
Startelf Bayer Leverkusen: 28. Blaswich J., 17. Lucas, 5. Badé L., 4. Quansah J., 2. Medina F., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 9. Moreira A., 10. Tillman M., 7. Hofmann J., 14. Schick P. (Kapitän).
Ersatzbank Bayer Leverkusen: 19. Diaby M., 1. Flekken M., 3. Gutierrez M., 43. Havighorst B., 36. Lomb N., 30. Maza I., 45. Minutilo G., 12. Tapsoba E., 23. Tella N.
Cheftrainer Bayer Leverkusen: Martinez K.
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