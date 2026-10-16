Milan und Bayer deklassieren ihre Gegner: Der nächste Spieltag in der Europa League ist beendet

Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der Europa League endete eine Reihe interessanter und torreicher Begegnungen. Der italienische AC Mailand feierte in Österreich einen Kantersieg, während der deutsche Meister Bayer Leverkusen in Polen seine Klasse unter Beweis stellte und an die Tabellenspitze kletterte. In Frankreich lieferten sich Lyon und der englische KlubCrystal Palaceein wahres Torspektakel.

AC Mailand erzielt 4 Tore ohne Gegentreffer gegen Salzburg in Österreich

Der AC Mailand, der in der Tabelle nach oben strebt, zeigte auswärts gegen Salzburg eine makellose Leistung und siegte mit 4:0:

Cissés Gala-Auftritt: Cissé, der zum Hauptakteur der Partie wurde, traf in der 15., 32. und 49. Minute ins gegnerische Netz und erzielte seinen ersten Hattrick im Wettbewerb;

Ramush setzt den Schlusspunkt und Platzverweis: Der in der 72. Minute eingewechselte Ramush stellte den Endstand her (0:4). In der 83. Minute sah Mailands Verteidiger Terracciano die Rote Karte und musste das Feld vorzeitig verlassen.

Salzburg — AC Mailand 0:4

Tore: Cissé (15., 32., 49.), Ramush (72.).

AC Mailand: Maignan, Tomori (Terracciano, 67.), de Winter, Pavlovic, Hutchinson, Jashari, Rabiot (Modrić, 61.), Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cissé (Pulisic, 60.), Camarda (Ramush, 60.). Platzverweis: Terracciano (83.).

Bayer Leverkusen besiegt Lech in Polen und festigt die Tabellenführung

Der deutsche Klub Bayer Leverkusen erzielte auswärts vier Tore ohne Gegentreffer gegen Lech und übernahm mit 6 Punkten aufgrund der Tordifferenz die Tabellenspitze der Europa League:

Schicks Doppelpack: Patrik Schick verwandelte in der 29. und 41. Minute eiskalt zwei Elfmeter;

Klarer Sieg: Tillman in der 32. Minute und Maza in der 89. Minute trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und sicherten den Endstand.

Lech — Bayer Leverkusen 0:4

Tore: Schick (29. FE, 41. FE), Tillman (32.), Maza (89.).

Bayer Leverkusen: Flekken, Vázquez, Badé, Tapsoba, Gutiérrez (Medina, 62.), García, Tella (Diaby, 62.), Fernandes, Tillman, Maza, Terrier (Schick, 18.).

Spannendes Duell in Lyon: Crystal Palace geschlagen

Der französische Klub Lyon empfing den Vertreter der englischen Premier League, Crystal Palace, und feierte einen hart erkämpften 3:2-Sieg:

Überlegenheit der Gastgeber: Dank der Tore von Tolisso (8.) und Nuamah (45.+2) ging Lyon mit einer soliden Führung in die Pause;

Intensität in der zweiten Halbzeit: Pino (50.) verkürzte den Rückstand, doch Suls baute den Vorsprung in der 76. Minute wieder aus. Daichi Kamadas Tor in der 81. Minute reichte nicht aus, um die Niederlage der Londoner abzuwenden.

Lyon — Crystal Palace 3:2

Tore: Tolisso (8.), Nuamah (45.+2), Suls (76.) — Pino (50.), Kamada (81.).

Tor in der 90.+3 Minute bringt Sunderland 3 Punkte

Der portugiesische Klub Torreense verlor zu Hause gegen den englischen Verein Sunderland mit 1:2. Während Volney (37.) für die Gastgeber traf, glich Ahoka (67.) in der zweiten Halbzeit aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Sadiki den Siegtreffer für Sunderland.

Torreense — Sunderland 1:2

Tore: Volney (37.) — Ahoka (67.), Sadiki (90.+3).