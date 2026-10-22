Juventus – Rennes: Aufstellungen und Liveticker

·2·Sport
Juventus – Rennes: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Europa League zwischen Juventus und Rennes beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Juventus Startelf: 25. Vicario G., 3. Bremer (Kapitän), 20. Cambiaso A., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 4. Gatti F., 6. Kelly L., 9. Kolo Muani R., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W., 27. Woltemade N.

Juventus Ersatzbank: 17. Alaybegovic K., 13. Boga J., 32. Cabal J., 31. González N., 15. Kalulu P., 26. Lucumí J., 51. Merola A., 33. Neto, 23. Pinsoglio C., 29. Sarr P. M.

Juventus Cheftrainer: Spalletti L.

Rennes Startelf: 30. Samba B., 48. Ait Boudlal A., 45. Camara M., 4. Cresswell K., 22. Dia B., 18. Nagida M., 14. Reynolds B., 21. Rongier V. (Kapitän), 24. Rouault A., 11. Al-Tamari M., 28. Thomasson A.

Rennes Ersatzbank: 60. Belazzoug K., 10. Blas L., 6. Cissé D., 65. Do Marcolino H., 95. Frankowski P., 16. Lemaitre N., 12. Mayenda E., 26. Merlin Q., 70. Norden A., 5. Oliveira G., 90. Soumaré B., 17. Szymański S.

Rennes Cheftrainer: Haise F.

JuventusRennesEuropa LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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