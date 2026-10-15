Rennes gegen OFI Kreta: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Europa League zwischen Rennes und OFI Kreta beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startaufstellung Rennes: 30. Samba B., 48. Ait Budlal A., 10. Blas L., 45. Kamara M., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Lepol E., 18. Nagida M., 21. Rongier V. (Kapitän), 17. Szymanski S., 11. Tamari M.
Cheftrainer Rennes: F. Hantz
Startaufstellung OFI Kreta: 31. Christogeorgos N., 14. Androutsos A. (Kapitän), 3. Athanasiou N., 41. Bouchalakis A., 24. Diekmann L., 11. Fountas T., 19. Kodro K., 2. Krizmanich K., 43. Nikolaou D., 18. Nuss T., 15. Poungouras A.
Cheftrainer OFI Kreta: K. Kontis
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