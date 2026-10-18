Málaga – Real Sociedad: Aufstellungen und Live-Ticker

·31·Sport
Málaga – Real Sociedad: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Málaga und Real Sociedad in der spanischen La Liga beginnt am 18. Oktober um 21:30 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Málaga Startelf: 1. Herrero A. (Kapitän), 31. Rafita, 20. Calero F., 15. Recio A., 12. Salinas J., 10. Larrubia D., 23. Merino I., 8. Dotor C., 18. Martínez P., 21. Miño A., 9. Chupé.

Málaga Ersatzbank: 7. Abaida H., 39. Aznu A., 2. Cayuste J., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 17. Jáuregui E., 13. López K., 22. Lorenzo D., 11. Muñoz J., 5. Pastor A., 3. Puga C., 14. Rodríguez R.

Málaga Cheftrainer: Funes J.

Real Sociedad Startelf: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martín J., 19. Sarr M., 3. Muñoz A., 14. Kubo T., 4. Gorrochategui J., 18. Soler C., 7. Barrenetxea A., 10. Oyarzabal M. (Kapitän), 9. Óskarsson O.

Real Sociedad Ersatzbank: 27. Carrera G., 17. Gómez S., 11. Guedes G., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 13. Marrero U., 12. Ochieng J., 16. Pacheco J., 24. Sučić L., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A., 5. Zubeldia I.

Real Sociedad Cheftrainer: Matarazzo P.

Live-Ticker0-2 LIVE
260-2
Гол! Орри Оскарссон (Реал Сосьедад) рақибнинг катта хатосидан сўнг жарима майдончаси чизиғи яқинида тўпни эгаллаб олди ва уни дарвоза тўрига жойлаб қўйди. У ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди.
23
Malaga konnte den Eckball nicht nutzen, Alex Remiro (Real Sociedad) schnappte sich das Leder im Flug.
21
Malaga konnte den Eckball nicht nutzen, Alex Remiro (Real Sociedad) schnappte sich den Ball in der Luft.
21
Adrián Niño (Málaga) hatte eine goldene Chance. Er köpfte den Ball aus kurzer Distanz auf die linke Seite des Tors, aber Álex Remiro war wachsam und parierte glänzend! Málaga bekommt einen Eckball.
16
Real Sociedad führt den Eckstoß kurz aus.
16
Der Torwart pariert den Schuss von Takefusa Kubo (Real Sociedad) mit einer Glanzparade, der Ball wäre im rechten Eck eingeschlagen. Real Sociedad bekommt eine Ecke.
13
Angel Recio (Malaga) nimmt den Ball nahe der Strafraumgrenze an und zieht ab, aber das Leder geht deutlich über die Latte.
13
Malaga schlug den Ball von der Eckfahne in die Mitte, aber die Hereingabe war zu stark und ging ins Aus.
11
Real Sociedad konnte den Eckball nicht nutzen, die Abwehr klärte den Ball.
10
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) zieht ab, aber ein Verteidiger wirft sich in den Schuss und blockt den Ball.
30-1
Der Ball zappelt im Netz! Takefusa Kubo (Real Sociedad) versucht es aus der Distanz, sein Schuss wird abgefälscht und lässt Torwart Alfonso Herrero keine Chance. Es steht 0:1.
1
Das Spiel hat gerade erst begonnen.
21:32
Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel beginnt gleich. Málaga führt den Anstoß aus.
21:30
Luis Bestard Servera wurde zum Schiedsrichter für dieses Spiel ernannt.
21:30
In den Spieldetails können Sie sich vor dem Anpfiff mit den Aufstellungen der Mannschaften vertraut machen.
21:30
Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker. Wir versorgen Sie mit allen Details zum Geschehen auf dem Platz. Der Anpfiff ist in wenigen Augenblicken.
MálagaReal SociedadLa LigaSpanienFußball
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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