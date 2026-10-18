Málaga – Real Sociedad: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel zwischen Málaga und Real Sociedad in der spanischen La Liga beginnt am 18. Oktober um 21:30 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Málaga Startelf: 1. Herrero A. (Kapitän), 31. Rafita, 20. Calero F., 15. Recio A., 12. Salinas J., 10. Larrubia D., 23. Merino I., 8. Dotor C., 18. Martínez P., 21. Miño A., 9. Chupé.
Málaga Ersatzbank: 7. Abaida H., 39. Aznu A., 2. Cayuste J., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 17. Jáuregui E., 13. López K., 22. Lorenzo D., 11. Muñoz J., 5. Pastor A., 3. Puga C., 14. Rodríguez R.
Málaga Cheftrainer: Funes J.
Real Sociedad Startelf: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martín J., 19. Sarr M., 3. Muñoz A., 14. Kubo T., 4. Gorrochategui J., 18. Soler C., 7. Barrenetxea A., 10. Oyarzabal M. (Kapitän), 9. Óskarsson O.
Real Sociedad Ersatzbank: 27. Carrera G., 17. Gómez S., 11. Guedes G., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 13. Marrero U., 12. Ochieng J., 16. Pacheco J., 24. Sučić L., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A., 5. Zubeldia I.
Real Sociedad Cheftrainer: Matarazzo P.
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