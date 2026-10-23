Alavés – Málaga: Aufstellungen und Live-Ticker

·8·Sport
Alavés – Málaga: Aufstellungen und Live-Ticker

Die Begegnung zwischen Alavés und Málaga im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 24. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startaufstellung Alavés: 1. Sivera A., 10. Aleñá C., 8. Blanco A., 15. Boyé L., 9. Díaz M., 19. Ibáñez P., 16. Koski V., 7. Pérez A., 21. Rebbach A., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N.

Cheftrainer Alavés: Sánchez Flores Q.

Startaufstellung Málaga: 1. Herrero A., 39. Aznu A., 8. Dotor C., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenzo D., 21. Niño A., 3. Puga C., 31. Rafita, 15. Recio A.

Cheftrainer Málaga: Funes J.

AlavésMálagaLa LigaFußballSpanien
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Málaga – Real Sociedad: Aufstellungen und Live-TickerMálaga – Real Sociedad: Aufstellungen und Live-Ticker18 Oktober 20:23Celta Vigo – Alavés: Aufstellungen und Live-TickerCelta Vigo – Alavés: Aufstellungen und Live-Ticker18 Oktober 18:11Tor von Vinícius sichert Real Madrid Sieg gegen AlavésTor von Vinícius sichert Real Madrid Sieg gegen Alavés28 April 07:53La-Liga-Sensation: Alaves erzielt 5 Tore und überholt Real MadridLa-Liga-Sensation: Alaves erzielt 5 Tore und überholt Real Madrid7 September 05:53La-Liga-Sensation: Alaves-Trainer zum Trainer des Monats gewähltLa-Liga-Sensation: Alaves-Trainer zum Trainer des Monats gewählt8 September 23:59Real Madrid deklassiert Malaga und übernimmt die alleinige Tabellenführung in La LigaReal Madrid deklassiert Malaga und übernimmt die alleinige Tabellenführung in La Liga30 August 22:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran