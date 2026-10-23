Alavés – Málaga: Aufstellungen und Live-Ticker

Die Begegnung zwischen Alavés und Málaga im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 24. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startaufstellung Alavés: 1. Sivera A., 10. Aleñá C., 8. Blanco A., 15. Boyé L., 9. Díaz M., 19. Ibáñez P., 16. Koski V., 7. Pérez A., 21. Rebbach A., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N.

Cheftrainer Alavés: Sánchez Flores Q.

Startaufstellung Málaga: 1. Herrero A., 39. Aznu A., 8. Dotor C., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenzo D., 21. Niño A., 3. Puga C., 31. Rafita, 15. Recio A.

Cheftrainer Málaga: Funes J.