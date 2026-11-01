7 Tore und eine Supershow in Katalonien: Barcelona deklassiert Alaves mit 6:1
Am 11. Spieltag der La Liga empfing Barcelona zu Hause Alaves und bot den Fans ein wahres Torfestival. Die Katalanen erzielten sechs unbeantwortete Treffer und feierten einen deutlichen und glanzvollen 6:1-Sieg.
Die Helden des Spiels, Raphinha und Lamine Yamal, erzielten jeweils einen Doppelpack, während Fermin Lopez und der eingewechselte Anthony Gordon ebenfalls ihre Namen in die Torschützenliste eintrugen.
Spielchronik: 90 Minuten Druck und ein Torregen
Das Spiel stand von den ersten Minuten an unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber:
Raphinha eröffnet den Torreigen (8. Minute): Die Gäste, die in einen Strudel schneller Angriffe gerieten, kassierten bereits in der 8. Minute ein Gegentor — Raphinha eröffnete den Torreigen (1:0);
Doppelpacks von Fermin und Raphinha (23., 41. Minute): In der 23. Minute erhöhte Fermin Lopez den Vorsprung, und in der 41. Minute feierte Raphinha seinen Doppelpack (3:0);
Zwei präzise Treffer von Yamal (45+1, 64. Minute): In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Lamine Yamal das vierte Tor. Bis zur 64. Minute komplettierte auch er seinen Doppelpack und stellte den Spielstand auf 5:0;
Gordons Schlusspunkt und der Ehrentreffer (81., 84. Minute): In der 81. Minute erzielte der eingewechselte Anthony Gordon das sechste Tor. In der 84. Minute gelang Diaz für Alaves der Ehrentreffer zum 6:1-Endstand.
Tabelle: Barcelona an der Spitze
Dieser hohe Sieg veränderte die Situation an der Tabellenspitze erneut:
Barcelona — alleiniger Tabellenführer: Mit nun 30 Punkten sind die Katalanen wieder auf den 1. Platz der La Liga-Tabelle geklettert;
Alaves auf Platz 8: Trotz der hohen Niederlage bleiben die Gäste mit 12 Punkten vorerst auf dem 8. Tabellenplatz.
Spielprotokoll und Aufstellungen
La Liga. 11. Spieltag
Barcelona — Alaves 6:1
Tore: Raphinha (8., 41.), Fermin Lopez (23.), Yamal (45+1, 64.), Gordon (81.) — Diaz (84.).
Startaufstellungen:
Barcelona: Joan Garcia, Farinas, Cubarsi, Cancelo (Balde, 62.), De Jong (Gerard Martin, 82.), Pedri (Bernal, 46.), Fermin Lopez, Rodri, Raphinha (Gabriel Jesus, 62.), Adeyemi, Yamal (Gordon, 74.).
Alaves: Sivera, Tenaglia, Koski, Novoa, Otto, Rebbach (Manas, 55.), Suarez (Ibanez, 55.), Blanco, Angel Perez (Ramos, 74.), Boye (Diaz, 74.), Antonio.
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