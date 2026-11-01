7 Tore und eine Supershow in Katalonien: Barcelona deklassiert Alaves mit 6:1

Am 11. Spieltag der La Liga empfing Barcelona zu Hause Alaves und bot den Fans ein wahres Torfestival. Die Katalanen erzielten sechs unbeantwortete Treffer und feierten einen deutlichen und glanzvollen 6:1-Sieg.

Die Helden des Spiels, Raphinha und Lamine Yamal, erzielten jeweils einen Doppelpack, während Fermin Lopez und der eingewechselte Anthony Gordon ebenfalls ihre Namen in die Torschützenliste eintrugen.

Spielchronik: 90 Minuten Druck und ein Torregen

Das Spiel stand von den ersten Minuten an unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber:

Raphinha eröffnet den Torreigen (8. Minute): Die Gäste, die in einen Strudel schneller Angriffe gerieten, kassierten bereits in der 8. Minute ein Gegentor — Raphinha eröffnete den Torreigen (1:0);

Doppelpacks von Fermin und Raphinha (23., 41. Minute): In der 23. Minute erhöhte Fermin Lopez den Vorsprung, und in der 41. Minute feierte Raphinha seinen Doppelpack (3:0);

Zwei präzise Treffer von Yamal (45+1, 64. Minute): In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Lamine Yamal das vierte Tor. Bis zur 64. Minute komplettierte auch er seinen Doppelpack und stellte den Spielstand auf 5:0;

Gordons Schlusspunkt und der Ehrentreffer (81., 84. Minute): In der 81. Minute erzielte der eingewechselte Anthony Gordon das sechste Tor. In der 84. Minute gelang Diaz für Alaves der Ehrentreffer zum 6:1-Endstand.

Tabelle: Barcelona an der Spitze

Dieser hohe Sieg veränderte die Situation an der Tabellenspitze erneut:

Barcelona — alleiniger Tabellenführer: Mit nun 30 Punkten sind die Katalanen wieder auf den 1. Platz der La Liga-Tabelle geklettert;

Alaves auf Platz 8: Trotz der hohen Niederlage bleiben die Gäste mit 12 Punkten vorerst auf dem 8. Tabellenplatz.

Spielprotokoll und Aufstellungen

La Liga. 11. Spieltag

Barcelona — Alaves 6:1

Tore: Raphinha (8., 41.), Fermin Lopez (23.), Yamal (45+1, 64.), Gordon (81.) — Diaz (84.).

Startaufstellungen: