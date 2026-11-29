Sensation im Santiago Bernabéu: Real Madrid verliert zu Hause gegen Alavés
Im Rahmen des 14. Spieltags der spanischen La Liga empfing der Madrider Real Club zu Hause Alavés. Überraschenderweise endete die Partie mit einem 2:1 Sieg für die Gäste.
Ein Tor des ehemaligen Spielers Mariano und der Platzverweis für Bellingham
In der ersten Halbzeit brachte der ehemalige Stürmer der „Königlichen“ Mariano die Gäste in der 22. Minute in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Alavés offensiv gefährlich und erhöhte in der 61. Minute durch Pérez auf 2:0.
In der 69. Minute Kylian Mbappé verkürzte für Real, doch die Madrilenen konnten die Niederlage nicht mehr abwenden. Zudem sah Jude Bellingham in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen.
Nach dieser Niederlage bleibt Real Madrid mit 33 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz. Alavés sicherte sich drei wichtige Punkte und verbesserte sich mit nun 19 Punkten auf den 8. Tabellenplatz. auf.
Spielbericht und Statistiken
Statistiken
Offizielle Daten
Wettbewerb und Spieltag
Spanische La Liga, 14. Spieltag
Spiel und Ergebnis
Real Madrid — Alavés 1:2
Tore
Kylian Mbappé (69') — Mariano (22'), Pérez (61')
Gelbe Karten
Mourinho (45+1'), Konaté (74'), Bellingham (75') — Sivera (74'), Selu (75'), Otto (78')
Platzverweis
Jude Bellingham (89', Gelb-Rote Karte)
Tabellensituation
Real Madrid — 33 Punkte (3. Platz); Alavés — 19 Punkte (8. Platz)
Aufstellung Real Madrid
Courtois, Cucurella, Konaté, Heisen, Valverde, Tchouaméni (Silva, 46), Brahim Díaz (Diomande, 46), Güler (Espi, 60), Bellingham, Vinícius, Mbappé
Aufstellung Alavés
Sivera, Rebbach (Valentin, 64), Pérez (Manyas, 77), Tenaglia, Koski, Otto, Denis Suárez (Guevara, 59), Ibáñez (Diallo, 64), Blanco, Mariano (Enríquez, 77), Antonio Martínez
Was glauben Sie, wie sich diese unerwartete Niederlage im Santiago Bernabéu und die Rote Karte für Jude Bellingham auf die Titelchancen von Real Madrid auswirken?
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