Im Rahmen des 14. Spieltags der spanischen La Liga im Madrider Estadio Santiago Bernabéu Alavés überraschend Real Madrid mit 2:1 besiegte. Der Mittelfeldspieler, der in der 61. Minute das entscheidende zweite Tor für die Gäste erzielte, Ángel Pérez Movistar teilte in einem Interview mit dem Fernsehsender seine Eindrücke von diesem historischen Sieg.

«Der entscheidende Faktor ist der Teamgeist»

Der Spieler von Alavés, der Real nach 26 Jahren wieder in Madrid besiegen konnte, betonte, dass hinter dem Erfolg die harte Arbeit der gesamten Mannschaft stecke:

«Ich finde keine Worte, ich bin immer noch aufgewühlt... Wir haben Geschichte geschrieben. Wir hatten eine Pechsträhne, die wir absolut nicht verdient hatten. Wenn Sie mich nach dem entscheidenden Faktor fragen? Das Team. Ich möchte alle meine Teamkollegen besonders hervorheben. Was den Elfmeter betrifft, waren wir uns sicher. Wir haben auf dem Bildschirm am Spielfeldrand schnell gesehen, dass es kein Elfmeter war», sagte Ángel Pérez.

(Zur Erinnerung: In der 88. Minute wurde nach einer VAR-Überprüfung kein Elfmeter für Real gegeben, und Jude Bellingham wurde wegen einer Schwalbe mit der zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt.)