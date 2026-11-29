«Ich finde keine Worte»: Ángel Pérez, Torschütze des Siegtreffers von Alavés
Im Rahmen des 14. Spieltags der spanischen La Liga im Madrider Estadio Santiago Bernabéu Alavés überraschend Real Madrid mit 2:1 besiegte. Der Mittelfeldspieler, der in der 61. Minute das entscheidende zweite Tor für die Gäste erzielte, Ángel Pérez Movistar teilte in einem Interview mit dem Fernsehsender seine Eindrücke von diesem historischen Sieg.
«Der entscheidende Faktor ist der Teamgeist»
Der Spieler von Alavés, der Real nach 26 Jahren wieder in Madrid besiegen konnte, betonte, dass hinter dem Erfolg die harte Arbeit der gesamten Mannschaft stecke:
«Ich finde keine Worte, ich bin immer noch aufgewühlt... Wir haben Geschichte geschrieben. Wir hatten eine Pechsträhne, die wir absolut nicht verdient hatten. Wenn Sie mich nach dem entscheidenden Faktor fragen? Das Team. Ich möchte alle meine Teamkollegen besonders hervorheben.
Was den Elfmeter betrifft, waren wir uns sicher. Wir haben auf dem Bildschirm am Spielfeldrand schnell gesehen, dass es kein Elfmeter war», sagte Ángel Pérez.
(Zur Erinnerung: In der 88. Minute wurde nach einer VAR-Überprüfung kein Elfmeter für Real gegeben, und Jude Bellingham wurde wegen einer Schwalbe mit der zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt.)
Das Spiel und die wichtigsten Statistiken von Ángel Pérez
Kategorie
Offizielle Daten
Wettbewerb und Spieltag
Spanische La Liga, 14. Spieltag
Spielergebnis
Real Madrid — Alavés 1:2 (Toni Martínez 22', Ángel Pérez 61' — Kylian Mbappé 69')
Statistik von Ángel Pérez im Spiel
77 Minuten auf dem Platz, 1 Schuss — 1 Tor, Passquote 86% (19 von 22)
Tabellensituation
Alavés — 19 Punkte (8. Platz); Real Madrid — 33 Punkte (3. Platz)
Nächster Gegner
Alavés bestreitet das nächste Spiel zu Hause gegen Espanyol
Glauben Sie, dass Alavés nach diesem historischen Sieg imSantiago Bernabéu auch im weiteren Saisonverlauf um einen Europapokalplatz mitkämpfen kann?
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